ČSSZ má novou aplikaci. Zjistí, kdy půjdete do důchodu a kolik budete brát

Poté, co se člověk do aplikace přihlásí, vyplní své rodné číslo a datum narození (ženy pak i to, kolik mají dětí a kdy se narodily), systém ukáže, zda už máte odpracováno tolik, abyste měli nárok na starobní důchod. V případě, že ještě nutný počet let odpracovaných nemáte, ukáže, kolik let do důchodu vám ještě zbývá.



Kromě toho, za jak dlouho do důchodu půjdete, také aplikace podle dostupných dat o vaší pracovní i studijní historii vypočítá, kolik zhruba byste jako důchodci měli od státu dostávat. Kdy člověk může odejít do předčasného důchodu, však aplikace zatím ukázat neumí.

Stejně tak neukáže ani dobu, kdy dosáhnete na požadovanou dobu pojištění pro vyplacení důchodu, jelikož nárok na důchod vzniká až s dovršením důchodového věku, a to i přesto, že na povinných 35 let pojištění můžete dosáhnout dříve.



V aplikaci je také možnost zkontrolovat si údaje z minulosti. V sekci Kompletní přehled evidovaných dob pojištění se totiž můžete podívat na to, kolik jste v minulosti vydělávali a kdy jste si platili sociální pojištění.

Nová aplikace IDA od ČSSZ ukazuje, kolik let již máte splněno z povinného pojištění a za jak dlouho můžete odejít do důchodu a jaká bude jeho výše

Aplikace funguje prozatím momentálně pouze v testovacím režimu. Kdy bude spuštěna plná verze a jakou bude mít podobu, se zatím neví. „Aplikace je zatím v testovacím režimu a bližší informace prozatím poskytovat nebudeme,“ uvedla na dotaz redakce tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová.