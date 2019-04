Cesta k narovnání důchodů: ženám by penze mohl zvednout příspěvek od dětí

Snaha důchodové komise o srovnání penzí mužů a žen narazila na zásadní překážku. Finanční přilepšení podle pohlaví je totiž neústavní. Situaci by však šlo vyřešit pomocí tzv. asignací.

Daňový poplatník v tomto případě směřuje část svého odvodu do státní pokladny na konkrétní účel. Na penze seniorek by tímto způsobem mohly “přispívat” jejich děti. Právě kvůli péči o ně totiž většina českých žen pobírá nižší důchod. Stát by však na daních z příjmu vybral méně.

„Pokud chceme vytvořit legislativní nástroj, který by pomohl příjmy současných seniorek přiblížit těm mužským, daňové asignace ve prospěch rodičů jsou možná jediné ústavně konformní a administrativně proveditelné řešení,“ řekl Lidovým novinám (LN) poslanec Roman Sklenák, který v důchodové komisi zastupuje sociální demokraty.

V rámci komise má toto řešení podporu tří politických stran. Kromě ČSSD s ním souhlasí i zástupci ANO a ODS. Podle poslankyně Radky Maxové (ANO) by asignace posílila mezigenerační solidaritu.

Kolik by zavedení asignace stálo zatím není jasné, ani o jak vysoké procento z daně by se jednalo. „Chceme schválit, aby experti ministerstva práce zpracovali pro komisi analýzu asignací – dopady na státní rozpočet, fungování,“ uvedl pro LN poslanec Jan Bauer (ODS).

Premiér Andrej Babiš v únoru zvažoval model penzijní reformy od nynějšího guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, podle kterého by dostali přidáno ženy, co vychovali aspoň jedno dítě. Řešení rozdílů mezi penzemi mužů a žen pomocí asignací by však bylo jednodušší pro správu sociálního zabezpečení, lze jej totiž vyřešit pomocí prohlášení k daňovému přiznání.

Asignace nyní pravděpodobně zamíří do parlamentu. Občanští demokraté je podle LN obsáhnou ve své vizi penzijní reformy, kterou představí na podzim.