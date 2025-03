Zájem o dubajskou čokoládu zdražil pistácie. Jejich cena vylétla o 60 procent

Mánie kolem dubajské čokolády se v posledních měsících objevuje napříč celým světem. Suroviny potřebné k její výrobě jsou proto nyní násobně žádanější než dřív. A už se dostavuje první efekt. Jednou z klíčových surovin pro její výrobu jsou pistácie, ze kterých se následně vyrábí náplň do čokolády. Ty nyní v důsledku enormní poptávky výrazně podražily.

„Pistácie patřily vždy k dražším ořechům, především jejich vyloupaná jádra. Letos se však ceny dostaly na historická maxima, a to kvůli trendu dubajské čokolády, která způsobila globální růst poptávky po pistáciové pastě,“ říká Petr Voves, generální ředitel e-shopu Ochutnej Ořech.

O tu je extrémní zájem i v Česku, a to přibližně od prosince 2024. „Každá nová šarže, kterou dáme do prodeje, mizí během několika minut,“ říká Martin Wallner, majitel společnosti Mixit. Poptávka podle něj výrazně převyšuje nabídku a ani přes opakované navýšení výrobních kapacit se nedostává na všechny zájemce.

„Aktuálně si její dostupnost na e-shopu hlídá přibližně 12 000 zákazníků, což jen potvrzuje, jaký fenomén se z ní stal,“ dodává. Stejně vidí situaci i další čeští výrobci. „My jsme zaznamenali o dubajskou čokoládu abnormální zájem, který jsem já osobně za celou svou čokoládovou kariéru nezažil s žádnou jinou čokoládovou novinkou,“ říká Pavel Jirsa, majitel rodinné čokoládovny Čokíno.

První várku začala čokoládovna prodávat koncem listopadu 2024, ale tehdy byla poptávka relativně malá. Zlom nastal o pár týdnů později a od té doby zájem nepolevil. Dubajská čokoláda se tak stala součástí standardní nabídky. „Největší pracovní vytížení bylo před svatým Valentýnem, kdy jsem pracoval 14 hodin denně,“ popisuje současnou situaci Pavel Jirsa.

Čokoládovna Janek dokonce v současné chvíli u dubajské čokolády dočasně pozastavila možnost objednávek. „Zájem je tak velký, že v současné době ji už týden nemáme v nabídce a expedujeme starší objednávky,“ říká Václav Durďák, spolumajitel čokoládovny Janek a pražírny Coffeespot.

Na výrobu pistáciové pasty, která do dubajské čokolády neodmyslitelně patří, tu spotřebovávají enormní množství pistácií. „V minulých týdnech jsme začali pravidelně spotřebovávat 500 kilogramů pistácií. Tedy dvě tuny za únor. Většinou máme 500 kilo téměř na celý rok,“ popisuje aktuální situaci Václav Durďák.

Záleží na kontraktech

Právě výroba pistáciové pasty ale v současné době zdražuje. Její primární surovina – pistácie – totiž vlivem extrémní poptávky vylétla od začátku roku 2025 až o 60 procent. Zatímco ještě v první polovině roku 2024 byla nákupní cena pistácií ve skořápce pod hranicí 200 Kč/kg, od loňského léta postupně zdražovaly a letos už jejich cena přesahuje 300 Kč/kg.

A u vyloupaných pistácií je zdražení ještě větší. Běžně se nyní prodávají za více než 500 Kč/kg. „Aktuálně je nakupujeme dráž o 200 Kč/kg proti nákupům ze začátku roku,“ potvrzuje současnou situaci Václav Durďák.

Na úrovni obchodníků se tak nyní pistácie prodávají za částky, za které je v roce 2024 kupovali koncoví spotřebitelé v obchodech s potravinami. Pokud by tak například čeští distributoři chtěli současné ceny pro koncové zákazníky zachovat, museli by se plně vzdát své marže. V opačném případě musí pistácie na pultech obchodů zdražit.

K samotnému zdražení ale nemusí dojít skokově. Záleží také, jaké mají obchodníci smlouvy a kontrakty. „My zatím stále těžíme z dlouhodobých kontraktů, které nám garantují výhodnější ceny. Ale je jasné, že ani my se zdražování v průběhu roku 2025 nevyhneme,“ přiznává Petr Voves. Dá se proto očekávat, že dříve nebo později dojde ke zdražení na celém českém trhu.

Lepší časy snad nastanou

V letošním roce čeká Česko pravděpodobně postupný trend zdražování pistácií vlivem jejich nedostatku. Ačkoli je totiž současná sklizeň velmi solidní, poptávka po pistáciích je zkrátka extrémní a nabídka ji nestačí uspokojit. „Turecko sice navyšuje produkci, ale poptávka roste ještě rychleji. Navíc čím dál větší podíl pistácií míří na asijské trhy, které se rychle rozvíjejí. Samo Turecko už zvažuje dovoz pistácií ze Sýrie,“ popisuje situaci Petr Voves.

Pistácie jsou jádra ze stromu pistáciovníku (Pistacia vera), rostliny původem z Asie a Blízkého východu. Jsou drobné, s tvrdou skořápkou, která se při zralosti často otevírá, což umožňuje snadné vyjmutí jedlého jádra. Mají charakteristickou zelenou barvu a příjemně ořechovou chuť. Pistácie jsou bohaté na zdravé tuky, bílkoviny, vlákninu, vitamíny (např. vitamín B6, E) a minerály (jako je měď, fosfor a draslík). Často se konzumují samotné, ale také se používají v různých pokrmech, například v dezertech (baklava, zmrzlina), salátech nebo jako součást pečení.

Vlivem poptávky dokonce Turecko coby vývozce pistácií přeskočilo Írán, který býval v minulosti druhým největším vývozcem hned po USA. Případný dovoz suroviny z dalších zemí však může mít vliv i na samotnou kvalitu a chuť pistácií. Více než dříve bude totiž záležet na kontrole kvality a pravidelných testech pistácií.

„Obchodní řetězce, které se zaměřují hlavně na velkoobjemové nákupy za nejnižší ceny, takovou kontrolu zpravidla nemají,“ myslí si Petr Voves a doporučuje proto nakupovat pistácie ve specializovaných prodejnách, ve kterých ke kontrolám a testům dochází.

Lepší časy by teoreticky mohly nastat v roce 2026. Předpokládá se, že tehdy by se cena pistácií mohla opět stabilizovat. Ne však klesnout. „Věřím, že v roce 2026 se ceny stabilizují, i když nečekám, že se vrátí na úroveň z let 2022–2023,“ myslí si Petr Voves.

Na vývoj cen však bude mít vliv i objem a kvalita budoucí sklizně. „Pokud by ji ovlivnily nepříznivé podmínky, například extrémní počasí, mohlo by zdražování pokračovat,“ dodává Petr Voves. Ačkoli však cena pistácií raketově roste, prodražit se mohou i jiné než dubajské čokolády.

„Největší skokové zdražení jsem zaznamenal u čokolády, což se datuje někdy k začátku roku 2024. Od té doby vzrostla cena čokolády již 3x a další zdražování se opět chystá,“ říká Pavel Jirsa. Podobně jako u pistácií, i tady je vysoká cena způsobena nedostatkem suroviny. Celosvětově totiž panuje nedostatek kakaových bobů.