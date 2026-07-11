V týmu s kolegy z Česka a Slovenska pomáhá klientům s nákupem i pronájmem nemovitostí. Jak se změnil dubajský trh, za kolik se dá pořídit byt, jaké jsou nájmy a kdo jsou tamní nájemníci, popisuje v rozhovoru pro iDNES.cz
Do Dubaje jste nepřišla pracovat v realitách, ale za kariérou letušky. Jak jste se dostala k nemovitostem?
Během covidu část letušek propustili, takže jsem přišla o práci. Našla jsem si jinou, ve které jsem se v Dubaji starala o Airbnb pronájmy. Během Expa 2020, které se konalo kvůli covidu o rok později, jsem se potkala s nynější kolegyní Veronikou Plichtovou, která pracovala v realitní kanceláři a prodávala byty.
Obě jsme pracovaly s československou komunitou klientů a začaly jsme spolupracovat. Já jsem jí předávala mé klienty, kteří měli zájem o koupi bytů, ona naopak své klienty, které měli zájem o pronájem. Postupně jsme zjistily, že máme vlastní klientelu, a nejprve jsme otevřely firmu zaměřenou na pronájmy. Později Veronika založila Move Homes. Chtěla jsem se zároveň pracovně posunout a nemít na starost jen pronájmy, tak jsem přešla do prodeje nemovitostí.
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Myšlenka, že byste se vrátila zpátky domů na Slovensko, nepřišla?
Během covidu hrozilo, že se budu muset vrátit. Nebyla tam práce a nepocházím z bohaté rodiny, abych si tam mohla dovolit nepracovat a zároveň platit bydlení. Dubaj je dost drahá. Naštěstí se vyskytla možnost pracovat na zhruba tři až čtyři měsíce v restauraci, kde jsem mimo jiné potkala současného manžela. A pak se Dubaj otevřela a naskytla se mi možnost starat se o zmiňované pronájmy. Držela jsem se tam zuby nehty. Nechtěla jsem odletět. Miluju to tam.
Jaké typy nemovitostí prodáváte? Jde hlavně o investiční byty, nebo také o nemovitosti pro lidi, kteří se do Dubaje stěhují a chtějí v nich sami bydlet?
Já osobně mám klienty, kteří kupují byty jako investici. Jsou dva typy investorů. Jedni kupují byt často ještě před dokončením projektu a následně ho plánují se ziskem prodat. Druzí chtějí byt pronajímat. Mám minimální množství lidí, kteří si byt kupují pro sebe. Je to možná i tím, že jsem se předtím věnovala pronájmům.
Sama také investuji do nemovitostí. Snažím se klientům poradit tak, jak bych investovala já. V Dubaji je řada makléřů, kteří chtějí jen vydělat na klientech a nabízejí takové nemovitosti, za které mají dobré provize. Pak se může stát, že realitní makléř na takovém prodeji vydělá, ale klient už méně. Na to je potřeba dát pozor. Je třeba dodat, že kdo neprodává, v Dubaji se neudrží, protože život tam je drahý. Aktuální situace by mohla makléře trochu protřídit.
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Máte československý tým. Vaši klienti jsou jen Češi a Slováci?
Byt si u nás může koupit kdokoliv, ale marketingově se zaměřujeme především na Česko a Slovensko. Nejlépe se nám pracuje s našimi lidmi. Češi a Slováci nám důvěřují, zůstávají loajální, nechodí za pěti dalšími makléři. Se zahraničními klienty mám zkušenosti většinou takové, že mají zájem o informace, ale většinou nikdy reálně nic nekoupili. Měla jsem i turecké klienty. Jenže často neumí dobře anglicky a nakonec si vybrali stejně tureckého makléře.
Máte přehled, kolik českých a slovenských makléřek v Dubaji je?
Myslím, že jich může být okolo stovky. Jen u nás ve firmě je okolo dvanácti makléřů. Jsme tým šesti žen, které jsme tam nejdéle, a každá máme nějaké lidi pod sebou. Existuje ovšem strašně moc makléřů, kteří žijí v Česku nebo na Slovensku, a prodávají byty odtud. Takoví lidé většinou projekt nastudují a ukážou klientovi brožurku, kterou dostali, ale reálně neví, co prodávají.
Myslím, že kdybychom se sešly před rokem a ptala bych se vás, jak se realitnímu trhu v Dubaji daří, hovořila byste pozitivně. Jak vypadá situace nyní, zhruba čtyři měsíce poté, co Spojené státy a Izrael zahájily údery na Írán?
Vše vypuklo 28. února a musím říct, že jsme byli první týden v šoku. Prodávali jsme nemovitosti s tím, že jde o bezpečný přístav, a věřili jsme tomu, že nikdy se nic podobného nemůže stát. V březnu jsme reálně nic neprodali. Všichni byli vyděšení a situace opravdu nebyla příjemná. Pokud někdo řekl, že v březnu byty prodával, spíš to nebyla pravda. V dubnu jsem pak měla jako první z našeho týmu prodej. Šlo o rodinu, která si byt vybírala už v únoru, a věřili, že než byt bude za dva až tři roky dokončený, žádný konflikt už nebude.
V dubnu se nám také začali ozývat lidé, kteří měli kapitál a chtěli koupit hotový byt s velkou slevou. Takových bytů ale k dispozici moc nebylo. Že cena bytů výrazně spadla, bylo spíš marketingové haló. Měli jsme dva případy, kde jsme prodali byt se slevou patnáct procent. Druhá největší sleva byla pět procent.
Lidí, kteří chtěli koupit byty, které ještě nejsou dostavěné, bylo v dubnu více. Někteří chtěli vyjednávat s developery o slevě. Slevy ale nebyly velké, nejčastěji opravdu jen pět procent.
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Jak vypadaly prodeje v následujících měsících?
Prodeje v dubnu, květnu i červnu byly dobré, ale stále nemáme takové prodeje jako v lednu a únoru. Aktuálně každý makléř u nás v týmu prodá zhruba čtyři nebo pět bytů za měsíc. Předtím to bylo deset až dvanáct bytů.
Takže stále nejste na původních číslech….
Nejsme. Nyní je navíc léto a v létě jsou prodeje horší. V normální situaci bych počítala se dvěma nebo třemi prodeji bytů. Aktuálně nejsem schopná říct, jaká bude situace.
Jaké další změny vnímáte?
Změnilo se také to, že nyní nejsme klientům schopní prodat hotové apartmány se ziskem. Investorům doporučujeme čekat. Umíme je prodat, ale za takovou cenu, za jakou je koupili. Je teď méně zájemců o hotové nemovitosti. Krátkodobé pronájmy, které rovněž zařizujeme, šly také s cenou trochu dolů, a to o zhruba deset až patnáct procent. V případě dlouhodobých nájmů lidé vyjednávají, chtějí je levnější.
Určitě bych ale neřekla, že lidé panikaří a ceny bytů poklesly o pětinu. Lidé neprodávají a vyčkávají. Co se týče developerů, tak někteří o slevách nechtějí ani slyšet. Vědí, že byt prodají, jakmile se trh od podzimu rozhýbe.
Pozorujete, že přístup lidí je při nákupu opatrnější?
Prodávat je náročnější. Předtím jsem poslala dvě tři nabídky, někdy si vybrali i ten večer nebo za několik dní. Teď s lidmi trávím více času, vysvětluji, hledáme strategii. Myslím, že se ukáže, kdo je dobrý makléř, umí s lidmi pracovat, navigovat je a doporučit jim strategii.
Bylo nicméně patrné, že po vypuknutí konfliktu panovaly mezi lidmi obavy. I má rodina se o mě bála a prosila mě, abych se tehdy s rok a půl starým dítětem vrátila domů, než se situace uklidní. Když jsem pak na pár týdnů přiletěla na Slovensko, byla jsem z toho, co se tam dělo, více v šoku než mé kamarádky a kolegyně v Dubaji. Přitom se tam už nic závažného nedělo, život po měsíci, měsíci a půl tam už byl normální.
Samozřejmě, s Dubají byl spojený určitý marketing a město si vybudovalo své jméno. Nyní se proti němu někteří vymezují, stále jsou patrné emoce. Bohužel dneska už není nikde jistota. Stačí se podívat, co se děje na Ukrajině.
Jak to vidíte do budoucna?
Věřím, že emoce se uklidní a prodeje se od září rozproudí. Zkušení investoři nedávají ruce od Dubaje pryč. Vidí potenciál a ví, že Dubaj je střed celého světa. Lidé tam cestují, střídají se tam. Dubaj stále investuje, mimo jiné do silnic a metra. Od září je třeba počítat s tím, že budou dražší apartmány. Stavební materiály zdražily, což se projeví v cenách nových projektů.
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Co se týče cen, tak jednopokojový byt, který ještě není dokončený, nabízíte i za 160 000 eur, což je v přepočtu 3,9 milionu korun. S jakými dalšími poplatky by měl člověk počítat?
U bytů ve výstavbě je vždy třeba zaplatit na začátku první splátku, což je dvacet procent z celkové ceny. Dále je třeba zaplatit zápis do katastru, který činí čtyři procenta z ceny. V Dubaji se neplatí daně, zápis do katastru je taková skrytá daň. Potom se platí administrativní poplatek, který činí zhruba 1 000 eur. Zvláštní provize kupující neplatí, nás platí developer.
Následné placení běží podle splátkového kalendáře. Většinou se platí šedesát procent z ceny během výstavby, čtyřicet procent po převzetí bytu. Může to být také 50 na 50.
Takže běžný scénář může být, že kupující zaplatí na začátku dvacet procent ceny bytu, během výstavby následují například tři splátky po deseti procentech a zbývajících padesát procent uhradí při dokončení projektu. Na poslední splátku umíme sjednat nerezidentskou hypotéku. Populární je také to, že lidé v Česku si berou bezúčelový úvěr. Takže si třeba první polovinu pokryjí hypotékou v Česku, druhou pak úvěrem v Dubaji.
Dá se v Dubaji sehnat i levnější byt?
Dá se najít i za 120 000 euro. Do toho bych ale určitě nešla. Takové byty nejsou ve výhodné lokalitě, jsou staré, a bála bych se, aby se něco takového nerozpadlo. Vždycky říkám, že byt by měl člověk kupovat za minimálně 160 000 euro, jinak se to jako investice nevyplatí. Apartmán, který je daleko od centra a známých lokalit, si nikdo nepronajme. Takový apartmán by jen stál a člověk by do něj musel investovat namísto toho, aby na něm vydělával.
Na kolik eur vyjde běžný byt pro rodinu, jehož součástí je obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, kuchyň a koupelna?
Byt, který je dvacet minut od moře, se dá sehnat za 300 až 400 tisíc eur. Takovému bytu se říká two bedroom, má asi 100 až 120 metrů čtverečních.
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Starší byt o velikosti 3+1 v Praze na Chodově se před pár dny prodával za 8,6 milionu Kč, což je zhruba 360 000 euro. Dva lidé s průměrnou českou mzdou, která je zhruba 50 000 korun, což je asi 2 000 euro, si mohou dovolit splácet byt v Česku jen stěží…
V Dubaji takoví lidé bydlí v pronájmu. Co se týče platů v Dubaji, tak Češi a Slováci v Dubaji většinou vydělávají okolo 4 000 až 5 000 eur. Necelé dva tisíce eur jsem vydělávala před šesti lety, když jsem pracovala v restauraci. Není to příliš moc. Nájem vyšel na 1 000 eur, další účty na 200 až 300 eur, na jídlo a všechno ostatní mi zůstalo asi necelých 400 eur. Spoustu věcí, jako třeba chození do restaurace, jsem si nemohla dovolit.
Pokud chce mít člověk v Dubaji pohodový život a neřešit každý cent, měl by mít plat minimálně 4 000 eur. Některé věci jsou tam o dost dražší než tady, například jen internet vyjde na 80 až 90 eur. Člověk také více zaplatí za elektřinu i služby. Výdělky mezi tisícem a dvěma tisíci eur tam ale jsou. Chůvy v domácnosti dostávají zhruba tisíc eur. V restauracích, kde pracují většinou lidé z Filipín, Indie nebo Pákistánu, vydělají 1 500 až 2 000 eur. Pro ně je to dost peněz, jsou s tím schopní uživit celou rodinu.
Ptala jsem se především proto, jestli například pro pár, který bere průměrnou mzdu v Česku, má vůbec smysl se dívat na nemovitosti v Dubaji, pokud v Česku na hypotéku nedosáhne…
Se mzdou 2 000 eur ani v Dubaji hypotéku nedostane. Člověk by měl mít na papíře výplatu minimálně zmiňovaných 4 000 až 5 000 eur, hovoří se spíše o 6 000 eurech. Říkáme, že na začátku je třeba mít 30 000 eur, ale následně je potřeba se připravit na splácení splátek.
Je možné byt prodat během výstavby, ale je to náročnější a doporučujeme prodávat byt, až když je dostavěný. Takže někomu s takovou výplatou bych určitě doporučila, ať neriskuje a počká. Člověk by měl určitě umět spravovat své finance a mít nějakou strategii. Ani já nechci riskovat to, že klient přijde o peníze. Dokud klient jen rezervuje byt a nepodepíše závaznou smlouvu, má možnost od koupě odstoupit. Po podpisu smlouvy už je závazek pevný a záloha, která je většinou 12 000 eur, je nevratná.
U klientů neprověřujete jejich finanční možnosti?
Ne. Cokoliv o Dubaji, o projektu, možnostech financování jsem jim schopná říct, svou finanční situaci si už ale musí vyhodnotit sami. Dospělí lidé by měli vědět, zda na něco mají, nebo ne. V případě potřeby jsem klienta schopná spojit přímo s kolegou, který řeší hypotéky. Prověří, zda má člověk nárok na hypotéku nebo bezúčelový úvěr. Pomoci je schopný i v případě, pokud by nastal třeba problém se splátkou.
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Dá se popsat, kdo jsou vaši klienti? Mají nějaké společné znaky? Představuji si například bohaté fotbalisty a hokejisty…
Fotbalisty a hokejisty bychom měli mezi klienty velice rádi, ale je jich skutečně minimum. Myslím, že spíše žijí luxusní život, potrpí si na luxusní značky, luxusní dovolené a auta, ale do realit investují méně.
Mí klienti jsou převážně majitelé firem, jde zhruba o 70 procent klientů. Byla bych radši, kdyby se v tomto rozhýbali i sportovci, protože ti finance mají. Zrovna ke sportu mám navíc vztah. I já jsem byla sportovkyně, jsem bývalá plavkyně.
Samozřejmě vzpomínky a zážitky z dovolené zůstávají navždy, ale myslím, že je dobré mít investované i do něčeho hmatatelného. Je jedno, jestli to je v Dubaji a nebo jinde. Hodnota nemovitosti narůstá, dá se na tom zbohatnout, pokud by nastala nějaká nenadálá situace, dá se prodat.
S jakými výnosy může člověk při investici v Dubaji počítat?
Dříve to bylo deset procent, loni osm procent, aktuálně zhruba sedm procent reálného výnosu ročně. Ačkoliv dříve byl výnos vyšší, myslím, že ve srovnání s jinými státy to je stále dobré. Například aktuálně nabízíme nemovitosti ve španělské Marbelle, tam se dá počítat s pětiprocentním výnosem.
V Dubaji samozřejmě záleží mimo jiné i na typu apartmánu. Nejvíce může vydělat takový, který má jednu ložnici a jednu místnost bez okna. Ačkoliv se místnost bez okna nepočítá jako ložnice, dá se tam dát postel a do takového bytu se dohromady vejde až šest lidí. Takový byt přitom stojí jako dvouložnicový apartmán, ne jako tříložnicový, to znamená, že je o 100 000 eur levnější. Nájmy jsou tam ale podobné velkému bytu. Tady je možné počítat i s devíti nebo desetiprocentním výnosem.
Jak dlouho investoři byt obvykle drží?
Každému radím, aby byt držel maximálně pět let, následně ho prodal a koupil něco novějšího. V Dubaji se byty rychleji opotřebují. Když je dobrá nabídka, byt se dá se prodat i za půl roku, někdy i za měsíc. Vždy záleží, jakou sumu klient očekává.
Samozřejmě pokud má někdo zájem byt držet deset let, může. Pokud je v dobré lokalitě a pochází od dobrého developera, nic tomu nebrání. Doporučuji si ale v Dubaji s investicemi více hrát.
Prodat byt hned za měsíc nebo za půl roku se mi zdá jako svižný prodej, který si v Česku neumím ani s ohledem na návštěvy různých úřadů a daň z prodeje nemovitosti představit...
V Dubaji daň ze zisku není, na Slovensku se dá byt prodat po pěti letech držení bez toho, aby člověk platil daň ze zisku. Co se týče vyplňování smluv a formulářů, klienti nám dávají plnou moc a my za ně vše vyřídíme. Samotný převod vlastnictví trvá zhruba půl hodiny. Do země není nutné cestovat, lidé s námi mohou spolupracovat online.
Jak je to s daňovým přiznáním v rodné zemi?
Toto je potřeba si pohlídat a doporučuji vše zkonzultovat s vlastním daňovým poradcem z Česka nebo Slovenska. Jeden z mých známých, který pronajímá byt v Dubaji na krátkodobý pronájem, přiznání nedávno řešil. Příjmy z pronájmu přiznává, proti příjmům se dají uplatnit náklady, jako jsou servisní poplatky nebo opravy. Po odečtení nákladů může vyjít daňový základ nízký nebo nulový. Takové poradenství ale klientům nenabízíme, a to ani kvůli tomu, že všichni žijeme už nějakou dobu v Dubaji. Já jsem v Dubaji už deset let.
Co se týče vlastnictví bytu, tak majitel má nejen příjem z pronájmu, ale také starosti, které musí, pakliže se v bytě například něco pokazí, vyřešit. Jak majitelé z Česka či Slovenska takové potíže řeší?
O prakticky všechny věci se staráme. Pokud se budeme bavit o krátkodobých pronájmech, máme vlastní opraváře i uklízečky, takže vše řešíme za majitele. V případě dlouhodobého pronájmu nás nájemce o závadě nebo problému informuje. Pokud jde o částku do sta eur, danou věc opraví nájemník. Pokud jde o vyšší částku, věc opravíme a naúčtujeme ji majiteli.
Jak vysoký je možné nastavit nájem?
Vždy se díváme na aktuální situaci na trhu, kde byt nachází a také, jak je zařízený. Měsíční nájem garsonky, která má 40 metrů čtverečních, činí zhruba 1 500 eur. Ročně se bavíme okolo 15 000 až 20 000 eurech.
Byt pro rodinu s obývacím pokojem a dvěma ložnicemi vyjde na zhruba 5 000 až 8 000 eur měsíčně. Ročně to může dělat 35 000 a 40 000 eur. Nájmy jsou tam podstatně vyšší než v Česku nebo na Slovensku.
Jak vysoké jsou správcovské poplatky?
Správcovský poplatek platí člověk za správu budovy, z něj se financuje například recepce. V případě 70metrového apartmánu jde o zhruba 100 až 150 eur za měsíc, u 120 metrového 200 až 200 eur. Částka se vždy počítá podle plochy bytu. Budovy jsou v Dubaji ve srovnání s Českem nebo Slovenskem vybavené. V Dubaji se běžně nacházejí bazény, posilovny, sauny, dětské hřiště, společenská místnost s biliárem nebo ping-pongem. Populární je tenis. Objevují se tam také kina.
V Trnavě jsem se dívala na podobný projekt. Myslela jsem si, že člověk zaplatí správcovský poplatek a může si zajít do bazénu, kolikrát chce. Ale nebylo to tak, tyto aktivity se platily zvlášť. Poplatek byl už přitom sám o sobě vysoký.
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Jak dlouho trvá najít nájemníka? Nemůže se stát, že byt zůstane dlouho prázdný?
Najít nájemníka je naše úloha. Důležité je si na začátku ujasnit, zda chce klient dlouhodobého, nebo krátkodobého nájemníka. S dlouhodobým nájemníkem je to různé. Dá se najít do dvou dní, do týdne, do dvou týdnů. Doporučujeme klientům byty zařídit, následně se jednodušeji pronajímají. Minulý měsíc jsme u některých bytů nedokázali najít nájemníky pro dlouhodobý pronájem, mnoho lidí se nechce na rok vázat. Nejsou si jistí, zda chtějí zůstat, nebo ne. S klienty, pro které jsme nemohli nájemníky na dlouhodobý nájem sehnat, jsme se domluvili, že půjdeme do krátkodobého, aby nebyl byt prázdný. Krátkodobé pronájmy nabízíme na Airbnb a také na Bookingu. Umíme být flexibilní, aby byty nezůstaly prázdné.
Kdo jsou nájemníci, kterým byty pronajímáte? Jsou mezi nimi i Češi a Slováci?
Těch je minimální množství. Častokrát jsou to Francouzi, Američané, Indové, Saúdové a jiné arabské národnosti.
Jednou z obav některých majitelů bytů v Česku jsou neplatiči. Vystěhovat problematického nájemníka může trvat i několik let. Jak je to s neplatiči v Dubaji?
V tomto ohledu je situace v Dubaji bezpečná. Pokud se byt pronajímá například na rok, nájemce dává dopředu šeky a zavazuje se k budoucím platbám. Takže nám například předá čtyři šeky, což znamená, že nájemce se zavazuje zaplatit nájem ve čtyřech částech během roku.
Během roku postupně předkládáme šeky bance, která z účtu nájemce stáhne peníze. Pokud nájemce nemá na účtu peníze, banka šek odmítne proplatit. To může mít pro nájemce vážné důsledky. Lidé si takové věci nedovolují. Problém může být v případě, pokud nemá majitel nastavenou smlouvu s nájemníkem. Poté není ničím chráněný a má smůlu. Pokud má ale správně vytvořenou smlouvu, věc budou řešit úřady. V případě vážnějších finančních sporů mohou mít neuhrazené závazky i dopady na možnost vycestovat ze země.
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Začali jste nabízet i byty ve Španělsku, konkrétně v Marbelle. Na webu jsem našla luxusní vily za zhruba 4 miliony eur, což je v přepočtu asi 97 milionů korun. Nabízíte i něco levnějšího?
Ano, nabízíme nemovitosti už od 300 000 eur. Poslední poptávky byly okolo 300 až 400 tisíc eur. Spolupracujeme s místními makléři a dozvěděli jsme se, že Češi i Slováci tam skutečně částky okolo čtyř milionů eur investují. V Dubaji mnohdy lidé investují méně, zkoušejí, jak to v zemi funguje. Španělsko i vzhledem k tomu, že leží v Evropské unii, vnímají jako bezpečnější volbu a jsou tam ochotnější investovat více peněz. Vily za čtyři miliony eur tam ale Češi nebo Slováci většinou nepronajímají, kupují si je pro sebe a pro svou rodinu.
Na co by se měl člověk připravit, pokud chce koupit nemovitosti ve Španělsku?
Hlavně na daně. Ve Španělsku se platí deset procent z nabytí nemovitostí. Z hlediska bezpečnosti podle mě Dubaj stále nabízí stabilnější prostředí. Je to tam ale velmi příjemné. Těm, kdo si to mohou dovolit, doporučuji portfolio diverzifikovat. Mnoho našich klientů má apartmány i v Evropě a myslím si, že mnoho lidí si v Evropě po geopolitických událostech nemovitosti pořídilo. Nenabízíme apartmány v celém Španělsku, ale pouze v Marbelle. Vybrali jsme si ji proto, že nám připomíná Dubaj. Lidé tam jezdí, pronajímají si byty, ceny pronájmů jsou tam také vysoké. Mnoho našich klientů tam má apartmány, proto jsme chtěli město poznat a naše služby nabídnout i tam.