Do Prahy se vrací družstevní bydlení, jeho výhodou má být cena

Zakládání bytových družstev jako efektivní alternativy vlastního bydlení skončilo se vstupem Česka do Evropské unie. Tehdy totiž zmizela možnost připravovat projekty na jejich podporu.

„Evropská legislativa nám umožňuje podporovat sociálně slabé nebo lidi s jiným handicapem. Středněpříjmovou třídu nebo teoreticky i bohaté umožňuje podporovat pouze v režimu de minimis do 200 tisíc eur. To jednou za tři roky pro město, jako je Praha nebo Ostrava, nemá vůbec žádný význam,“ tvrdí ředitel odboru bydlení a realitní činnosti na ministerstvu místního rozvoje Jiří Klíma.

Tento problém by se u nového družstevního bydlení mohl vyřešit díky tomu, že Praha jednotlivým družstvům pozemky k odprodeji nabídne až mnoho let po dokončení výstavby. Pozemky mají zůstat městu do doby, než družstvo splatí úvěr na výstavbu, nejdéle na dobu 99 let, jak upozorňuje Hana Marvanová, radní pro oblast bytové výstavby magistrátu Prahy.

Odložení nákladů na koupi pozemků má být jedním z faktorů, který družstevní bydlení oproti komerční výstavbě zlevní a učiní ho dostupnější širšímu okruhu lidí.

„Lidé s průměrnými příjmy na tom nejsou tak špatně, aby splnili kritéria pro přidělení městského bytu, ale zároveň tak dobře, aby dostali hypotéku od banky,“ říká Marvanová.

Druhým způsobem, jak cenu družstevního bydlení snížit, je charakter družstev. Budou se totiž zakládat jako nezisková, takže odpadne potřeba mít na bytové výstavbě marži.

Jednotlivé městské části spolu s Pražskou developerskou společností, jež je příspěvkovou organizací hlavního města, nyní vytipovávají lokality, kde by se mohly uskutečnit pilotní stavby. Nejdále je projekt v Praze 5 na ulici Radlická, o němž by ještě v průběhu měsíce mělo jednat zastupitelstvo městské části.

Pokud zastupitelé záměr schválí, začne se vybírat partner pro výstavbu 266 bytů. V následujícím roce by pak družstvo mohlo přijmout první členy.

Žádné pronajímání nebude

V družstvu ale nebude moci být každý. Byt nebude možné dále pronajímat, protože je určený výhradně pro bydlení a nikoli jako investice. Do družstva tak budou moci vstoupit pouze lidé s trvalým pobytem ve městě, kteří nevlastní jinou nemovitost.

Další omezení se týká případného prodeje. Praha jako člen družstva by měla mít předkupní právo, pokud by některý z ostatních členů družstva chtěl převést svůj podíl na jiného zájemce.

Zatímco donedávna vcelku rostl zájem o vlastní bydlení, i sami developeři nyní připouštějí, že pro spoustu lidí se stane při stále stoupajících cenách a zdražujících hypotékách nedostupným. Podle průzkumu poradenské společnosti CEEC to tak vnímá 72 procent oslovených developerských firem. Asi polovina z nich se proto do budoucna kromě klasické výstavby zaměří na projekty nájemního či družstevního bydlení.

Ne všichni ale alternativním formám výstavby fandí. Přinejmenším tedy neočekávají, že by mohla dostupnost bydlení zlepšit.

„Pokud plánuje hlavní město ročně stovky družstevních bytů, je to příliš malý počet na to, aby to mohlo výrazně proměnit cenovou situaci na českém trhu,“ říká hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Jen v hlavním městě chybějí desetitisíce bytů. Do cen se tak budou nadále promítat klasické faktory, jako je inflace nebo poptávka zahraničních zájemců o bydlení v Česku. Odklon od vlastnického bydlení je podle Kovandy trend příštích let.

Limity družstevního bydlení vidí i generální ředitel společnosti Ekospol Evžen Korec. Podle něj se zejména kvůli nevýhodám družstevního vlastnictví oproti osobnímu vlastnictví bytu nedá očekávat výrazný rozmach tohoto druhu bydlení.

„Družstevní bydlení má určitá rizika v případě, že vedení družstva nehospodaří řádně a může svými kroky ohrozit i majetek družstva, tím i bydlení jeho členů. To ukazují příklady řady družstev, která skončila v exekuci či v insolvenci a hrozil prodej bytů v rámci zpeněžení a vystěhování členů družstva,“ připouští Marvanová.

Prosazuje proto změnu zákona o obchodních korporacích, která by neziskovým družstvům přinesla různé úlevy. Zároveň požaduje zpřísnění dohledu nad jejich hospodařením, aby nedocházelo k poškození zájmů družstevníků.