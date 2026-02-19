Maďarsko hrozí zastavením exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu. Důvodem je Družba

  13:41
Maďarsko zvažuje zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy ropovodem Družba. Uvedl to šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás, informuje agentura Reuters. Maďarsko, stejně jako sousední Slovensko, už ve středu oznámilo přerušení dodávek nafty na Ukrajinu.
Maďarská vláda otevřeně pohrozila zastavením exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu. Důvodem je spor o ropovod Družba, jehož provoz byl v lednu 2026 přerušen po ruských útocích na infrastrukturu. Budapešť a Bratislava obviňují Kyjev, že obnovení dodávek ropy blokuje z politických důvodů. Ukrajina naopak argumentuje poškozením čerpacích stanic ruskými útoky.

Česko nabídne Slovensku ropu přes Družbu, uvedl Havlíček po setkání s Ficem

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó ve středu v této souvislosti hovořil o politickém vydírání, jehož cílem je přimět Maďarsko ke splnění požadavků Kyjeva, mimo jiné umožnit vstup Ukrajiny do Evropské unie.

Dodávky ropy z Ruska přes Ukrajinu byly přerušeny i loni v srpnu. Zelenskyj tehdy před novináři připustil, že útoky ukrajinských dronů na ropovod Družba v Rusku souvisejí s odporem premiéra Viktora Orbána proti vstupu Ukrajiny do EU.

Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze, dodávky Družbou se neobnovily

Slovenská vláda ve středu vyhlásila stav ropné nouze a souhlasila, že stát ze svých nouzových zásob zapůjčí bratislavské rafinerii Slovnaft až 250 000 tun ropy. Gulyás uvedl, že maďarská vláda přikročila k uvolnění ropy ze strategických rezerv, o které v pondělí požádala maďarská ropná společnost MOL. Ta vlastní i bratislavskou rafinerii Slovnaft.

Slovenský premiér Robert Fico už ve středu hovořil o možnosti, že Slovensko zastaví takzvané bezpečnostní dodávky elektřiny na Ukrajinu potřebné ke stabilizaci tamního systému. Uvedl, že pokud má ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pocit, že tyto dodávky nepotřebuje, může se slovenská vláda rozhodnout, že od této spolupráce odstoupí.

Dodávky byly prozatím technicky plynulé

Ukrajina pokrývá vlastní výrobou elektřiny přibližně 60 procent potřeby země. Maďarsko a Slovensko jsou aktuálně pro Ukrajinu nejdůležitějšími partnery v oblasti dovozu elektřiny. Společně pokrývají přibližně dvě třetiny veškerého ukrajinského importu. Samotné Maďarsko zajišťovalo letos v lednu 45 procent celkového dovozu elektřiny na Ukrajinu. Rekordní lednový import na Ukrajinu přesáhl 894 000 megawatt hodin (MWh).

​Slovensko je druhým nejvýznamnějším partnerem s podílem kolem 23–25 procent. Slovenská republika je od roku 2023 čistým vývozcem elektřiny a to zejména díky spuštění nových bloků v Mochovcích, přičemž významná část tohoto přebytku směřuje právě na Ukrajinu.

Rusko nahradil Západ. Toky plynu v Evropě se otočily, česká soustava se přizpůsobila

Česko funguje jako nepřímý dodavatel – vyváží elektřinu na Slovensko a do Maďarska, které ji následně přeprodávají na Ukrajinu.

Dodávky byly prozatím technicky plynulé. Zatímco energetické firmy mají zájem na pokračování lukrativního exportu, vládní úroveň v Maďarsku a na Slovensku využívá dodávky elektřiny jako páku v jednáních o tranzitu ropy a plynu. Loni v prosinci byly spuštěny měsíční společné aukce na přeshraniční kapacitu (JAO), což technicky usnadňuje obchodování mezi EU a Ukrajinou.

Poláci začnou vozit americký zkapalněný plyn pro Slovensko a Ukrajinu

Co se týče plynu, dříve Ukrajina využívala tzv. virtuální reverz – plyn tekoucí z Ruska na západ si papírově koupila od evropských partnerů a fyzicky si ho odebrala přímo na svém území. ​Po 1. lednu 2025 s koncem tranzitní smlouvy mezi Ruskem a Ukrajinou tato možnost zanikla. Ukrajina musela začít plyn fyzicky čerpat ze západu přes Slovensko, Maďarsko a Polsko. Tento odběr je technicky náročnější a dražší.

V loňském roce tvořilo Maďarsko až 45,5 procent celkového dovozu plynu na Ukrajinu. ​Slovensko je tradičně největším bodem pro fyzický i virtuální reverzní tok. Kapacita propojení mezi Maďarskem a Slovenskem byla dokonce koncem roku 2025 navýšena na 4,38 mld. m³ ročně, aby se plyn mohl efektivněji distribuovat v rámci regionu.

​Paradoxně plyn, který Maďarsko a Slovensko posílají na Ukrajinu, je často původem ruský dodávaný do EU přes TurkStream.

19. února 2026  13:41

