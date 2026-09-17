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Druhý blok Temelína je po neplánované odstávce znovu v síti

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  17:36aktualizováno  17:41
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Technici ve čtvrtek před 17:00 po neplánované odstávce znovu připojili druhý temelínský blok do sítě. Turbosoustrojí ve středu odpojili od rozvodné sítě kvůli závadě v části systému řízení nejaderné části technologie. Informoval o tom mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.

„Technici systém zkontrolovali a následně vyměnili v řídicí skříni dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně provozní personál zvyšuje výkon reaktoru. Dosažení plného výkonu předpokládáme v noci na zítřek,“ uvedl Sviták. První blok vyrábí elektřinu na 100 procent.

Temelín kvůli závadě odpojil druhý blok

Temelín naposledy snižoval neplánovaně výkon druhého bloku letos v polovině ledna. Výkon snížil zhruba na 40 procent. Důvodem byla výměna ložiska v cirkulačním čerpadle v nejaderné části elektrárny, kdy výměnu nelze provádět za provozu při plném výkonu. Dříve elektrárna odpojila neplánovaně druhý blok na několik hodin například v červenci 2024, nejprve kvůli opravě klapky vody, pak kvůli chvění turbíny.

Plánovaná odstávka druhého temelínského bloku byla letos od února do dubna. Technici při ní vyměnili část palivových souborů a zkontrolovali bezpečnostní systémy a turbíny. Energetici také dokončili přechod na delší palivový cyklus. První temelínský blok čeká plánovaná odstávka od října.

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