Druhý blok Temelína je po neplánované odstávce znovu v síti

„Technici systém zkontrolovali a následně vyměnili v řídicí skříni dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně provozní personál zvyšuje výkon reaktoru. Dosažení plného výkonu předpokládáme v noci na zítřek,“ uvedl Sviták. První blok vyrábí elektřinu na 100 procent.
|
Temelín kvůli závadě odpojil druhý blok
Temelín naposledy snižoval neplánovaně výkon druhého bloku letos v polovině ledna. Výkon snížil zhruba na 40 procent. Důvodem byla výměna ložiska v cirkulačním čerpadle v nejaderné části elektrárny, kdy výměnu nelze provádět za provozu při plném výkonu. Dříve elektrárna odpojila neplánovaně druhý blok na několik hodin například v červenci 2024, nejprve kvůli opravě klapky vody, pak kvůli chvění turbíny.
Plánovaná odstávka druhého temelínského bloku byla letos od února do dubna. Technici při ní vyměnili část palivových souborů a zkontrolovali bezpečnostní systémy a turbíny. Energetici také dokončili přechod na delší palivový cyklus. První temelínský blok čeká plánovaná odstávka od října.
|
„Nebude tady už místo pro bydlení.“ Lidé mají obavy z projektů kolem Temelína
ČEZ letos investuje do modernizace Jaderné elektrárny Temelín 3,8 miliardy korun. Je to o 700 milionů Kč více než loni.