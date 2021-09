Pravidla pro zkrocení dronů. Na nebe jen s povolením k letu, sledovat je bude systém

Do dvou let Česko připravuje spuštění projektu U-Space, který umožní propojit drony, pilotovaná letadla a řídící provozu do jedné online databáze, aby se předešlo kolizím.



„Musíme zajistit, aby se drony bezpečně integrovaly do letectví, které tady funguje sto let a má svá pravidla. Občas trochu konzervativní pravidla, ale díky tomuto konzervatismu je letectví stále ten nejbezpečnější mód dopravy,“ uvedl Jan Klas, generální ředitel státního podniku Řízení letového provozu (ŘLP), který má ambice budoucí služby pro provoz dronů poskytovat.