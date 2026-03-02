„Dnes máme po deseti letech vývoje naplno rozběhnutou sériovou výrobu letounu Skyfox, který si vzal to nejlepší z Albatrosu. To znamená aerodynamickou koncepci, pozici nasávacích otvorů, je ale odlišný tvarem a má nový motor. Už jsme vyrobili 36 kusů a dodáváme naplno,“ vysvětluje během rozhovoru šéf společnosti Aero Vodochody Viktor Sotona.
O výrobcích vodochodské továrny se v posledních týdnech hodně mluvilo kvůli lehkému bitevníku Aero L-159 Alca. Ukrajina projevila zájem získat letouny provozované Armádou České republiky, ale po politické přestřelce v Česku se dodávka neuskuteční. Podle šéfa Aera Sotony může Česko Ukrajincům nabídnout právě moderní stroj Skyfox.
Náklady na vývoj stroje Skyfox se pohybují mezi třemi a čtyřmi miliardami korun. Veškeré finance pocházely z vlastních zdrojů a podle Sotony šlo sice o velký risk, ale s racionálním základem. „Věděli jsme, že jsme v minulosti vyrobili tři tisíce Albatrosů a stovky jich jsou stále v provozu a stárnou. To nás motivovalo. Riziko představoval fakt, že daná kategorie byla do určité míry zaplněná turbovrtulovými letadly. Je tam velká konkurence, ale zároveň má Skyfox tak trochu kategorii sám pro sebe,“ říká Sotona s tím, že podobně koncipované letouny, jako třeba britský Hawk či francouzsko-německý Alpa Jet, se už nevyrábějí.
Aby se velká investice do Skyfoxu vyplatila, musí společnost prodat mezi 80 a 100 kusy. V současné době je asi na 36 kusech a podle šéfa společnosti se rýsují nové zakázky, třeba na Slovensko nebo do Německa. Pokud podle Sotony zakázky vyjdou, budou z hlediska plánu zhruba na polovině.
Aero Vodochody je největší český výrobce letadel a zároveň jedna z nejstarších leteckých společností na světě. Firma má dlouhou tradici ve vývoji, výrobě a servisu civilních i vojenských letounů a podílí se na mezinárodních leteckých projektech. Aero funguje už více než sto let a vyrobilo přes jedenáct tisíc letadel.
A kde všude na světě najdeme zmiňované Albatrosy, které by do budoucna měly nahradit letouny Skyfox? „Dařilo se nám v Africe, Asii a samozřejmě ve východním bloku. Tehdy to fungovalo úplně jinak, ty obchody byly domluvené dlouho dopředu a nebyly to úplně komerční zakázky. Stovky kusů jsou v Africe a dodnes tam lítají,“ připomíná Sotona.
Čistě ve vývoji pracuje pro Aero Vodochody asi dvě stě lidí a nespornou výhodou tuzemského leteckého podniku je fakt, že dokáže vyvinout letoun od A do Z. To znamená od prvotní myšlenky až po zkoušky a certifikace. Země, které tuto schopnost v globalizovaném světě mají, není ani deset.
V roce 2024 vykázala společnost Aero Vodochody nejlepší hospodářské výsledky v moderní historii a obrat přes šest miliard korun, čistý zisk 102 milionů korun.
A rok 2025 vypadá podle Sotony ještě lépe. „Jestli všechno klapne, tak jsme na nějakých 6,7 miliardy obratu. Z hlediska čistého zisku je to přibližně 600 milionů. Nestalo se to samo sebou, došlo k masivnímu navýšení výroby ve všech segmentech a zvládli jsme to. Rozhodně je pro nás Skyfox klíčový výrobek,“ vysvětluje šéf strojírenského podniku.
Velkým zdrojem informací a ukazatelem trendů je už čtyři roky pro Aero Vodochody válka na Ukrajině. Ze začátku docházelo ke vzdušným soubojům přímo na válčišti, což už se dnes vůbec neděje. Dnes Ukrajina zažívá válku dronů. A právě drony jsou dalším segmentem, kterému se Aero Vodochody chce věnovat.
„Nechceme ale dělat malé drony o váze desítek kilogramů. A navíc bychom ani nebyli schopní nabídnout nějakou velkou sériovou výrobu. Zejména kvůli nízké přidané hodnotě. Zajímají nás ale proudové drony těch největší hmotností. Bavíme se o podobné hmotnosti jako je Skyfox, který váží asi pět a půl tuny. Dnes je velmi populární, kdy dron doprovází stíhačku a myslíme si, že tam to jednoznačně míří,“ uzavírá Sotona.