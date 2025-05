Jak tyto aktivity spojit a využívat tuto techniku více? O to se nyní snaží iniciativa složená z odborníků, myslivců, ale i prodejců dronů, kam patří například Ondřej Staněk ze společnosti DroneTech, zakladatel aplikace JduLovit Martin Brožek či šéfredaktor časopisu Myslivost Jiří Kasina.

Společně se snaží prosadit myšlenku, že by drony mohly vlastnit a provozovat obce a následně je půjčovat zájmovým spolkům. Samy by je pak mohly využívat třeba na geodetické práce. Zatím jde hlavně o záměr, který naráží na spoustu problémů hlavně s technickým provedením.

Podle Brožka by šlo o lepší využití peněz daňových poplatníků, protože drony můžou už nyní myslivci získávat s dotací od místních akčních skupin (MAS). „Pomáhá to optimalizovat tok veřejných peněz,“ říká Brožek, který nechce, aby se drahá technika používala jenom několik dní v roce. Myslivecké spolky podle něj o nákupu dronů, které by jim zjednodušily práci, často přemýšlejí, nakonec se ale i přes dotace rozhodnou do nákupu nejít. „I když máme dotaci na 80 procent, tak 20 procent z 200 tisíc korun je 40 tisíc, a to do toho mnozí dát nechtějí,“ říká.

Řešením by podle něj mohl být právě příspěvek od obce, která by pak sama mohla drony využívat pro další aktivity. Podle Staňka by bylo nejvhodnější, aby byl dron fyzicky uložený u hasičů, kteří ho můžou potřebovat i v noci a často neplánovaně.

Kdo to bude řídit?

Podle Jakuba Polenského z firmy DroneCraft, který také působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, má nápad na větší zapojení obcí velká úskalí v zodpovědnosti za drony. Staněk ale soudí, že pojištění může vyjít poměrně levně.

Polenský je také skeptický k získávání nových pilotů, obce podle něj nemají personální kapacity na podobné věci. Staněk doplňuje, že dnes se dají poměrně jednoduše získat i kurzy na piloty dronů. Úřady práce je nezaměstnaným proplácejí i ze 100 procent, u ekonomicky aktivních pak z velké části.

Polenský však vidí možnosti kurzů hrazených z Úřadu práce spíš jako snadný přivýdělek pro soukromé lektorující společnosti, jež si můžou ceny nadsadit. „Firmy tam potom nahánějí lidi,“ dodal. Jak již MF DNES informovala, podle některých odborníků můžou být kurzy uměle natahované, aby mohly stát více.

Expert na bezpilotní a robotické prostředky, který si přál zůstat v anonymitě, v únoru pro MF DNES a iDNES.cz uvedl, že „získat základní řidičák A1/A3 znamená sednout k počítači, posbírat si informace na internetu a bude vám to trvat třeba dvě hodiny“. Podle něj lze vzdělání a oprávnění v nejvyšších kategoriích nabýt za jeden den.

V současnosti Polenského firma pomáhá zprostředkovávat příspěvky na drony pro myslivce právě skrze MAS. „Myslivecký spolek se musí skrze Portál farmáře zaregistrovat u Státního zemědělského intervenčního fondu , podat žádost a ta jde do MAS,“ popisuje. Tyto příspěvky se ale region od regionu liší, alokace pro jednotlivé skupiny může být několik set tisíc korun až třeba milion, náklady na drony se tak zaplatí z 50 až 80 procent.

Možnost celorepublikové dotace na drony není určena obcím, o peníze si ale můžou zažádat zemědělské firmy skrze evropské zdroje v Programu rozvoje venkova. Pokud spadají do kategorie mladých a začínajících zemědělců, mohou získat dotaci až ve výši 60 procent ceny dronu. Samotní zemědělci ale preferují multispektrální drony pro precizní hospodaření a pořízení druhého dronu pro ně nebývá dostupné. Navíc v případě účinných látek, jako jsou pesticidy v precizním zemědělství, se musí žádat u každé aplikace o výjimku, což je administrativně příliš náročné. Jiná možnost dotace na dron, kterou by využil širší okruh žadatelů, se podle Polenského zatím nerýsuje.

Že by si drony s dotací pořizovali zemědělci a půjčovali je myslivcům, je podle Brožka hlavně kvůli střetu zájmů jednotlivých skupin při dokumentaci škod způsobených zvěří na polnostech málo představitelné. Pokud by byla provozovatelem dronu obec, šlo by podle něj o neutrální orgán. Podobně by pak podle něj mohla obec používat drony s termokamerami například na hledání lidí ztracených v lese a na jiné aktivity.

Kasina chce o možných dotacích jednat až s novým vedením ministerstva zemědělství, které vzejde z podzimních voleb. Aktuálně by se stejně už žádný nový titul nestihl připravit a spustit.