Já na prvním místě: Češi utrácejí jinak než dřív. Na jakém zboží se to nejvíc projevuje

Veronika Bělohlávková
Tempo růstu maloobchodních tržeb, které v únoru dosáhlo v porovnání s loňskem 4,1 procenta, momentálně živí hlavně zboží denní potřeby. U něj je meziroční růst sedmiprocentní, a to především díky vyšším objemům prodejů.
foto: Profimedia.cz

Zlepšující se nálada domácností se podle dat společnosti NielsenIQ projevuje vyššími výdaji za kvalitnější produkty pro každodenní komfort i péči o sebe. Nahoru míří především dekorativní kosmetika, dermokosmetika a péče o pleť. Optimismus se promítá do vyšší spotřeby a příklonu ke kvalitě.

„Ochota spotřebitelů v Česku připlatit si za kvalitu výrobků a zážitků průběžně roste. Zákazník si stále pečlivě vybírá, za co své peníze utratí, a jen za pohodlí či úsporu času už platit nechce,“ doplňuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Růst se přesouvá především k péči o pleť. Velmi silnou kategorií je korejská kosmetika a dermokosmetika, která je spojována se zdravotními benefity. I přes vyšší cenu se drogistické řetězce snaží tento trend zachytit a nabízet cenově dostupnější varianty pod svými privátními značkami.

„Zákazníci se snaží pečovat o sebe, ale je to spojené i se zdravím. Korejská kosmetika vytlačuje z drogerií i velmi známé a zavedené značky,“ potvrzuje Rita Gabrielová z řetězce Rossmann.

Rozvíjející se kategorií jsou také kosmetické přípravky pro mladé, kteří se stávají prvními zákazníky vyhledávajícími hlavně dermatologickou kosmetiku. Prodeje přípravků na akné tak za posledních 12 měsíců vzrostly o 66 procent a pleťové masky o 40 procent.

Zdraví a krása na prvním místě

V drogistických prodejnách jsou vedle kosmetiky žádané také zdravé doplňky. Nejde jen o vitaminy, ale i o zdravé müsli, tyčinky či doplňky stravy. Stále výraznější roli hraje propojení krásy se zdravím. Tento trend potvrzuje i růst prodejů v oblasti zubní hygieny, kde elektrické kartáčky zaznamenaly nárůst o 19 procent a mezizubní kartáčky o 14 procent.

„Doplňky stravy zaznamenávají výrazný meziroční růst jak v obratu, tak v počtu prodaných kusů, což jasně ukazuje, že zákazníci řeší své zdraví stále více aktivně a dlouhodobě, nejen sezonně. Podobně se daří i vybraným zdravotnickým pomůckám, kam patří například elektrické kartáčky. Zákazníci jsou ochotni investovat do produktů, které jim přinášejí vyšší komfort a dlouhodobou hodnotu,“ uvedl Jiří Peroutka, tiskový mluvčí společnosti dm.

Naopak slabší výkon vykazují například čisticí prostředky, dámská hygiena nebo kategorie dětského zboží. „Češi investují více do péče o sebe, naopak péče o domácnost tolik netáhne a kategorie zaměřené na děti klesají spolu s demografickou křivkou,“ shrnuje Týra s tím, že spotřebitelé budou v oblasti krásy i nadále hledat v obchodních regálech prémiové produkty, což ale nemusí nutně znamenat drahé výrobky.

Privátní značky posilují

Podle dat NielsenIQ roste beauty trh i globálně, a to tempem až deset procent ročně, přičemž ve střední a východní Evropě se jeho růst pohybuje okolo šesti procent.

Na významu získávají specializované prodejny a privátní značky, které stojí za velkou částí tohoto růstu. Zákazníci se totiž stále častěji orientují podle účinnosti produktů, jednoduchosti použití a jasně srozumitelné hodnoty. To nahrává právě privátním značkám drogistických řetězců, které kombinují přijatelnou cenu s parametry, jež zákazníci dříve hledali pouze u dražších prémiových brandů.

Silná poptávka po drogerii kontrastuje s vývojem v potravinářství, kde obchodníci čelí rostoucím nákladům. Konflikt na Blízkém východě komplikuje dodavatelské řetězce a zvyšuje ceny pohonných hmot. Přesto se zatím daří držet ceny pro zákazníky stabilní.

„Dopady na cenovou hladinu v Česku byly v uplynulých týdnech omezené. Obchodníci s potravinami nepromítli ani vlastní zvýšené náklady na logistiku, ani cenové tlaky ze strany dodavatelů do cen na pultech,“ říká šéf svazu obchodu Tomáš Prouza.

Podle něj se navzdory rostoucím nákladům daří držet ceny potravin relativně nízko. Data ukazují, že potraviny v porovnání se situací v minulém roce zlevnily dokonce o 1,1 procenta.

Nejvíce ale začínají zdražovat pekaři, a to kvůli vyšším cenám pohonných hmot a dopadům konfliktu na Východě. Pokud by napjatá situace trvala delší dobu, může se české zemědělství potýkat i s nedostatkem hnojiv.

Já na prvním místě: Češi utrácejí jinak než dřív. Na jakém zboží se to nejvíc projevuje

