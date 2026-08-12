Druhá prodejna bude následovat v pátek v Galerii Butovice a třetí již brzy v Letňanech. Česká republika se stala dvanáctou zemí, kde řetězec působí.
Řetězec prodává drogerii, kosmetiku, potřeby pro domácnost, sladkosti a nápoje. Nabízí značky jako L’Oréal, Maybelline, Nivea, Gillette, Colgate nebo Garnier. Sortiment doplňuje korejská a japonská kosmetika. Vedle stálého sortimentu se nabídka v prodejnách průběžně mění. Zákazníci tak mohou najít i nové výrobky nebo méně známé značky.
V regálech je zboží uspořádané podle barev. Mezi drogistickými výrobky jsou také pochutiny, káva či kávové kapsle nebo zvířecí pamlsky. Výrazné zastoupení má asijská kosmetika, ať už japonská nebo korejská. Jejich popularitu posílili influenceři na sociálních sítích. Nad regály i na cenovkách jsou vtipné nápisy, například „Kde je východ?“ nebo „Můžu jít s váma domů?“. Prodejna má rozlohu 385 metrů čtverečních a nahradila zde obchod Sephora.
„Přilákaly mě hlavně ceny,“ odpověděla jedna ze zákaznic stojící ve frontě ještě před otevřením obchodu. Podle ní je to v současné době pro zákazníky to nejdůležitější.
Trvale nízké ceny
Všechny produkty v prodejnách mají trvale nízké ceny. Zákazníci tak vědí, kolik zaplatí. „Cenová filozofie stojí na nabídce značkových produktů za stabilně nízké ceny každý den. Nespoléháme na krátkodobé slevové akce, ale na efektivní nákup, silné vztahy s dodavateli a jednoduchý provozní model, který nám umožňuje nabízet atraktivní ceny po celý rok,“ uvedl generální ředitel společnosti Normal Jakob Frølich Maarbjerg.
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K dostání jsou například dámské vložky Libresse 10 ks od 24 korun, čokoládu Milka za 25 korun či Vanish od 137 korun a mnoho dalšího.
Normal chce odlišit nákupní zážitek i uspořádáním prodejny. Zákazníky vede jednosměrnou trasou mezi regály, která připomíná labyrint. Nemohou tak obchodem projít přímo ani snadno vynechat jednotlivé části sortimentu. Podobný princip využívají například IKEA nebo Flying Tiger Copenhagen, taktéž dánský řetězec.
„Při každé návštěvě by měl člověk objevit něco jiného než minule,“ říká zástupkyně generálního ředitele Normalu Susanne Hounsgaardová. Řetězec podle ní každý týden zařazuje zhruba sto nových výrobků. Vedle běžného sortimentu tak sází na překvapení a pocit hledání pokladu.
Takové normální Česko
O vstupu do Česka rozhodl průzkum trhu a návštěvy přímo v zemi. Firma hodnotila konkurenci, nákupní centra i zdejší nákupní prostředí. „Dospěli jsme k závěru, že otevření prodejen v České republice je dobrou příležitostí,“ uvedla Hounsgaardová.
Letos chce Normal v Česku otevřít tři prodejny. Další místa už firma hledá, konkrétní plán na příští rok ale zatím nezveřejnila. Podle Hounsgaardové postupuje řetězec „prodejnu po prodejně“ a každou lokalitu posuzuje samostatně.
NORMAL
Řetězec je součástí skupiny Heartland Group.
První prodejnu jsme otevřeli v dubnu 2013 v dánském Silkeborgu a od té doby se NORMAL rozrostl na řetězec s více než 950 prodejnami.
Řetězec působí v Dánsku, Norsku, Švédsku, Nizozemsku, Francii, Finsku, Portugalsku, Španělsku, Itálii, Rakousku a Slovensko.
Normal pracuje s vědomou ironií vlastního názvu. V Česku vystupuje postava Pana Unikátního a jako marketingový hrdina komentuje normálnost značky s lehkým nadhledem. V každé zemi se označení i reklamní hesla liší a přizpůsobují se místnímu humoru.
Řetězec vznikl v Dánsku v roce 2013. V Evropě provozuje více než tisíc prodejen ve dvanácti zemích. Před vstupem do Česka otevřel obchod také na Slovensku, v bratislavském centru Eurovea. Česká verze zatím čeká na svůj vlastní faktoid.
Normal bude v Česku konkurovat drogeriím dm a Rossmann i diskontnímu řetězci Action. Další pražskou prodejnu plánuje v OC Letňany.
Velkým lákadlem pro zákazníky byly dárky při otevření prodejny. Prvních tisíc návštěvníků získalo tašku s výběrem produktů, prvních deset lidí ve frontě dárkovou kartu v hodnotě 732 korun. Součástí akce byla také soutěž „TADAAA Ticket“, v níž mohl jeden zákazník najít ve své nákupní tašce výherní ticket a získat dárkovou kartu za 8 146 korun. Na to se nemuselo čekat tak dlouho a jedna ze zákaznic ho našla již v dopoledních hodinách.