Dřevozpracující průmysl chřadne, pomoci mají domy. Až čtvrtina má být ze dřeva

Do poloviny letošního roku by měl stát představit nové protipožární předpisy, které umožní stavět dřevostavby až do výšky 18 metrů. Půjde tedy až o šestipatrové budovy, u kombinovaného materiálu pak budou moct domy mít až 22,5 metru (osm pater). V současnosti je dovoleno maximálně 12 metrů, což odpovídá čtyřem patrům.