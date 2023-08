Vyšší DPH zdraží topení dřevem o tisíce. Nefér, míní zastánci biomasy

„Je to zase město na úkor vesnice, to se nám hodně nelíbí,“ uvádí Vladimír Stupavský, předseda klastru Česká peleta, který výrobce a prodejce kotlů na biomasu sdružuje. „Kusovým dřevem topí ty nejzranitelnější, sociálně slabé vrstvy,“ upozorňuje odborník. Klastr nedávno zaslal vládě dopis, v němž si na navrhovanou úpravu daně z přidané hodnoty stěžuje.

Cena dřeva pro domácnosti se liší podle druhu a kvality, nicméně metr krychlový kvalitního suchého štípaného dřeva lze pořídit za zhruba 3 500 korun bez DPH. Běžný rodinný dům protopí za topnou sezonu asi 14 metrů krychlových dřeva. Pokud se sazba DPH zvýší o šest procentních bodů, účet za teplo vzroste o zhruba tři tisíce korun.

Co se týče celkových úprav daně z přidané hodnoty, vláda argumentuje tím, že se systém musí zjednodušit. Místo tří sazeb budou nově jen dvě – snížená, dvanáctiprocentní a standardní, jedenadvacetiprocentní. Dodávky elektřiny a zemního plynu již v té vyšší z obou sazeb jsou. Vedle toho centrální teplo se má přesunout z dosud nejnižší, desetiprocentní daně do dvanáctiprocentní.

Právě to, že sazba za dřevo stoupne o šest procentních bodů, kdežto sazba za centrální vytápění „jen“ o dva body, dřevařům a výrobcům kotlů na biomasu vadí. „Stát se na jednu stranu pořád holedbá tím, že chce daňový systém zjednodušit a všechno dát na stejnou úroveň, a tohle jde přitom přímo proti tomu,“ říká předseda klastru Česká peleta Vladimír Stupavský.

Nižší daně mají všude okolo

V dopisu, který klastr nedávno zaslal vládě, mimo jiné upozorňuje, že dřevními palivy se častěji topí na venkově, zatímco ve městech se spíše využívá dálkové teplo. Podle Stupavského může zvýšení sazby mimo jiné ještě více podpořit černý obchod se dřevem.

Dopis rovněž upozorňuje na to, že v okolních zemích je na dřevní paliva uplatňována snížená výměra daně. Například v Německu jde o sedm procent, Rakousko má třináct procent a Itálie deset procent.

„Na jednu stranu se vláda snaží uhájit nulovou spotřební daň na tichá vína a argumentuje tím, že v Rakousku a na Slovensku je taky nulová. Na druhou stranu vůbec nezohledňuje, že u dřeva, pelet a briket mají sníženou sazbu DPH všechny okolní země kromě nás,“ komentuje to Zdeněk Černý, zakladatel společnosti Biomac, která vyrábí paliva z biomasy už 33 let.

Podle něj se již nyní dvě třetiny v Česku vyrobených pelet a briket vyvážejí do Rakouska a Německa mimo jiné právě kvůli nízkým sazbám DPH. „Čekal bych, že se alespoň někdo z vlády zastane domácích českých ekologických paliv,“ dodává Černý.

„Obecně lze říci, že vláda postupovala při přeřazování zboží a služeb mezi základní, jedenadvacetiprocentní sazbou a sníženou, dvanáctiprocentní sazbou DPH tak, že do snížené sazby zařadila primárně položky s nezpochybnitelným zdravotním či sociálním významem, jako jsou zejména potraviny a léky,“ argumentuje mluvčí ministerstva financí Petr Habáň.

Navzdory argumentům klastru Česká peleta je zřejmě jen málo pravděpodobné, že by vládní koalice změnu DPH týkající se dřeva přehodnotila.

„Případné změny v balíčku bude možné provést formou pozměňovacích návrhů ve druhém čtení během září jedině v případě, že na návrhu změny bude panovat shoda všech stran vládní koalice a zároveň zůstane zachován dohodnutý objem snížení deficitu státního rozpočtu v příštím a přespříštím roce,“ uvádí Habáň.

„Za ministerstvo financí stále platí, že do finální dohody koaličních stran nebudeme komentovat průběh dosavadních jednání,“ dodává mluvčí.

Obor v krizi

Podle Michaely Brumovské, ředitelky firmy Waldera, která vyrábí a distribuuje dřevní pelety, má odvětví daleko větší problémy, než je hrozba zvýšení DPH. „Stavební průmysl stagnuje kvůli vysokým úrokům a hypotékám. Dřevařský obor zažívá krizi, pily jedou na 30 až 40 procent svého výkonu kvůli tomu, že je málo objednávek na řezivo. Tím pádem se méně řeže, některé pily mají odstávky, v některých případech jsou úplně zavřené a propouštějí. Větší pily by se však měly udržet,“ uvádí Brumovská.

Za poslední dva měsíce podle ní cena pilin několikanásobně vzrostla. Výrobci pelet a briket se dostávají do úzkých. „Už v tuto chvíli držíme marže na minimech a vzrůstající ceny vstupní suroviny jsme zatím do konečných cen nepromítli. Není to však dlouho udržitelný stav,“ popisuje ředitelka.

Podle ní neexistuje prostor na to, aby si dřevozpracovatelé rozpustili potenciální nárůst DPH do nákladů, protože to v posledních měsících dělali s jinými položkami, jejichž cena rostla. „Zvýšení DPH zřejmě do konečné ceny promítnout budeme muset,“ dodává ředitelka.