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Když dům, tak ze dřeva. S podporou byznysu vzniká polostátní marketingový fond

Jan Drahorád
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MENDELU

Desítky milionů korun by každoročně mohly zamířit na propagaci spotřeby dřeva, například v podobě dřevostaveb nebo na osvětu o problematice hospodaření v lesích. Ministerstvo zemědělství podporuje vytvoření lesnického a dřevařského fondu, kam by se každoročně sešlo 35 až 40 milionů korun, polovinu by platil stát a polovinu byznys.

K vytvoření fondu, který nejspíš vznikne poslaneckou novelou lesního zákona, pak nyní vyzvali hlavní představitelé podnikatelských organizací v podobě Hospodářské a Agrární komory a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů (SVOL).

Jak na nedávném semináři sdělil vrchní ředitel sekce lesního hospodářství Patrik Mlynář, zatím se počítá, že odvody do fondu by byly povinné pro firmy, které zpracovávají alespoň 10 tisíc metrů krychlových dřeva ročně nebo vlastní přes 500 hektarů lesních pozemků. Za metr krychlový zpracovaného dříví by se platila koruna, za vlastněný hektar pět korun ročně.

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Stát by tak ve skutečnosti platil více než polovinu peněz, protože skrze Lesy ČR a Vojenské lesy a statky ČR vlastní nadpoloviční většinu lesních pozemků na území republiky.

„Za společným požadavkem stojí zástupci těch, kteří lesy spravují, i těch, kteří dřevo zpracovávají. Oceňujeme také podporu ministerstva zemědělství. Teď potřebujeme, aby se tato shoda proměnila v zákonný rámec, kterým podpoříme, aby domácí surovinové bohatství z obnovitelných zdrojů bylo využito pro rozvoj českých firem, regionů a celé ekonomiky,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Oprášení nápadu

V pětičlenné radě fondu by mělo být po jednom zástupci od malých a velkých zpracovatelů, státních a nestátních lesů, poslední by pak měl být za ministerstvo zemědělství. Podobnou myšlenku se snažil prosadit i minulý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), návrh však nakonec sněmovnou neprošel.

Myšlenka fondu pak není nová, už v roce 2017 ho chtěl spustit tehdejší ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL), podle kterého měl fond také působit i na mladou generaci, aby se děti na středních a základních školách dozvídaly o obnovitelném koloběhu dřeva a jeho pozitivech na krajinu. Nyní ministerští úředníci hovoří o osvětě už od nejranějšího věku. Podle Mlynáře by se tak veřejnost měla třeba dozvědět, že dřevostavby jsou výhodné, ale také, že „hospodaření v lesích není hřích“.

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Podíl dřevostaveb ve výstavbě nových rodinných domů se v posledních letech podle dat ministerstva pohybuje kolem 14 procent, podle státem schválené politiky pro dřevo by měl být v roce 2035 podíl čtvrtinový.

Stát také v posledních letech novelizoval stavební protipožární předpisy, maximální výška kombinovaných dřevostaveb například s nehořlavou spodní částí nyní může činit 22,5 metru, čisté dřevostavby pak 18 metrů – dříve šlo o maximálně dvanáctimetrové stavby.

„Vlastníci lesů musí hospodařit s výhledem na desetiletí dopředu. Stejnou kontinuitu potřebuje i podpora využívání dřeva. Jednotliví vlastníci, obce nebo menší podniky sami nezajistí osvětu v rozsahu, který celý obor potřebuje. Společně ale můžeme veřejnosti srozumitelně ukazovat, co dnešní dřevěné výrobky a stavby dokážou. Fond má dát této spolupráci dlouhodobý řád a pomoci, aby dřevo z našich lesů nacházelo širší uplatnění,“ dodal předseda SVOL Jiří Svoboda.

Prostor i pro malé?

Lesy pokrývají zhruba třetinu státu, přestože vývoz dříví v posledních letech klesá, stále dosáhl předloni 3,7 milionu metrů krychlových, což odpovídá pětině domácí těžby, prostor pro větší zhodnocení dřeva v republice tak podle podnikatelů je.

Podle agrárního analytika Petra Havla je obecně myšlenka na propagaci a vyvracení mýtů o dřevu dobrá. Lidé, kteří chodí na houby nebo na procházky, o tom dřevu moc neví. Je tady celá řada mýtů, jako že dřevěné stavby hoří rychle, nebo že je v nich zima, protože neizolují, což se dá nějakými vrstvami vyřešit,“ řekl.

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Důležité ale podle něj nakonec bude, koho přesně bude fond propagovat, zda se do jeho aktivit dostanou třeba i menší lokální pily, či zda bude sloužit jenom hlavním hráčům na trhu. „Lokální pily pomáhají snižovat nezaměstnanost na venkově a jsou schopné i dělat malé zakázky na míru. Není úplně žádoucí, aby všichni dělali prkna a fošny a velké předměty. Menší pily dokážou i drobné předměty pro domácnosti, jako jsou například věšáky, které jsou také potřeba,“ uzavřel Havel.

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