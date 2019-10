VIDEO: Pukárna, kulírna, brus. Jak se vyráběly aukční láhve Pilsner Urqell

Mistři ve sklárně Rückl ve středočeském Nižboru nejdřív vyrobili více než dvacet polotovarů. Na nich ověřovali, zda mají dostatečně silné dno i stěny pro hluboký brus. U pece i v brusírně sklárny s více než stoletou historií s nimi byl také designér a umělecký sklář Lukáš Novák, který je autorem podoby letošních láhví.



„Na prvním stanovišti se láhev nafoukne, následně půjde na několik hodin v chladicí křivce do pece, kde se zchladí na pokojovou teplotu,“ přiblížil designér.



Podle něj všechny procesy výroby zaberou několik dní. Dál se ale dostane jen deset nejdokonalejších polotovarů, kterým bude brus slušet. Stěny láhví musí být přibližně centimetr silné. „Půjdou do leštírny, pukárny a kulírny, kde se na ně bude brousit tradiční, ale nově pojatý dekor, kterým je sklárna Rückl proslavená,“ doplnil Novák.

„Je to tradiční brusičská technika, kterou známe z vitrín našich babiček. Dekor, který je dnes už takový zastaralý, jsem se snažil znovu přivést k životu tím, že jsem ho použil kompletně jinak, a to organicky,“ uvedl Novák s tím, že do tradičního brusu ve spodní části láhví zasahují z horní poloviny hluboké zářezy.

Inspirací pro design mu bylo letošní třicáté výročí sametové revoluce. Tradiční brus symbolizuje minulost, události roku 1989 jsou pak zářezem do historie země.

Láhve zavírají křišťálové zátky v deseti odlišných podobách. Na každé láhvi je vybroušený krátký citát o svobodě. Autory výroků jsou patroni z řad výrazných mladých osobností, které se narodily v převratném roce 1989, ale už stačily uspět ve svých oborech.

Patří k nim třeba hokejista Tomáš Kundrátek, paleontolog Daniel Madzia, lékařka Markéta Pfeiferová, klavírista Lukáš Klánský, sládek Adam Matuška, kajakář Vít Přindiš nebo herec Vladimír Polívka.



Letos se tradiční charitativní dražba na iDNES.cz bude konat 12. prosince. Vyvolávací cena každé z láhví je 100 korun. Loni se nejdražší láhev prodala za rekordních 700 tisíc korun, všech deset vyneslo dohromady 2 759 988 Kč.

Za sedm let konání přinesl projekt lidem s poškozenou míchou 8 883 548 korun. Centrum Paraple využívá peníze na nákup terapeutických a sportovních pomůcek nebo na mzdy osobních asistentů hendikepovaných.