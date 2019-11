Zrodili se se svobodou. Úspěšní třicátníci dali tvář láhvím, které pomohou

Autory uměleckých láhví nejsou jen designér Lukáš Novák a skláři z rodinné sklárny Rückl. Svůj otisk má na každé z křišťálových nádob i její patron. Třicetileté osobnosti, které už se ve svých oborech dokázaly prosadit, mluvily s designerém Novákem o tom, co pro ně znamená svoboda, a on pak jejich výroky zakomponoval přímo do podoby láhví.

Vznikl tak unikátní soubor výpovědí generace, která se narodila i dospěla ve svobodných poměrech. A čím pro ně svoboda je?



„Zabýval jsem se různými filozofickými myšlenkami, ale nakonec jsem se vykašlal na všechna klišé. Rozhodl jsem se, že láhev bude vyzařovat něco ze mě, proto ji zdobí heslo: Svoboda je soběstačnost,“ říká Jiří Čeloud, instruktor soběstačnosti Centra Paraple a jeho bývalý klient. Od svých šestnácti let je po úrazu upoutaný na vozík, proto si nejvíc váží nezávislosti na cizí pomoci.

Jiří je přes svůj hendikep velký sportovec a cestovatel a na svých výpravách se dostal i do míst, kde se za svobodu musí stále bojovat.

Z jiného pohledu se na svobodu dívá další z patronů, kajakář Vít Přindiš, pro něhož symbolizuje možnost volby. „Mohl jsem si vybrat, jakou školu budu studovat, jaký sport budu dělat. Ta možnost je strašně široká a moc si toho cením. Když budu chtít, můžu se kdykoli sbalit a kamkoli odjet, můžu dělat cokoli, co chci,“ vysvětluje.

Rozhodnutí o tom, zda se patronem stane, či ne, pro něj nebylo těžké. „Hned jsem souhlasil,“ říká. Líbí se mu, že lidé v aukci pomáhají dobré věci, zároveň ho zaujala kombinace českého piva a sklářského umění. Přeje si, aby tento rok dražba vynesla potřebným co nejvíc peněz.

Patroni aukčních lahví Jiří Čeloud , instruktor soběstačnosti Centra Paraple

Svoboda je soběstačnost

Svoboda je zodpovědnost

Svoboda umožňuje rozvíjet hodnoty

Svoboda je šance poznat svět

Svoboda poznání

Svoboda je inspirace

Svoboda je příležitost být sám sebou

Svobodně žít je zároveň závazkem tak i zemřít

Svoboda je možnost volby

, kajakář Svoboda je možnost volby Anna Stropnická, herečka

Svoboda znamená mít svůj hlas

Na nabídku být patronkou bez rozmýšlení kývla i lékařka a vysokoškolská pedagožka Markéta Pfeiferová. Oslovila ji pomoc vozíčkářům a jejich rodinám i letošní téma svobody. Při vymýšlení výroku na láhev chtěla přijít s něčím originálním, vyhnout se klišé.



„Nakonec jsem zvolila myšlenku, že svoboda je příležitost být sám sebou. Je to neomezenost vlastního já, volnost naší přirozenosti samozřejmě spojená s kázní, empatií a etikou,“ přiblížila s tím, že musíme mít stále na mysli, že svoboda nepřišla automaticky, že je vybojovaná.

Letošní osmý ročník charitativní aukce pivních láhví Pilsner Urquell se bude konat 12. prosince na iDNES.cz. Vyvolávací cena každé z láhví je 100 korun. Loni se nejdražší láhev prodala za rekordních 700 tisíc korun, všech deset vyneslo dohromady 2 759 988 Kč.

Za sedm let konání přinesl projekt lidem s poškozenou míchou 8 883 548 korun. Centrum Paraple využívá peníze na nákup terapeutických a sportovních pomůcek nebo na mzdy osobních asistentů hendikepovaných.