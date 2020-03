Vlakových spojů v regionální dopravě znovu ubude, nikdo s nimi nejezdí

Například na Vysočině sníží České dráhy počet regionálních vlaků od příštího týdne o desetinu v pracovních dnech, o víkendech bude jezdit o dvě procenta méně vlaků než obvykle. Redukce se bude týkat desítky tratí. Navazuje na podobná opatření v dálkové dopravě, která na rychlíkové trati mezi Prahou, Havlíčkovým Brodem a Brnem platí už od úterý 24. března.

Podobná situace je i na jižní Moravě. Zde už od pondělí jezdí vlaky podle prázdninových jízdních řádů, nyní přestanou jezdit některé víkendové večerní spoje a nevyjedou ani turistické vlaky Pernštejn a Expres Pálava - Podyjí, uvedla v tiskové zprávě mluvčí ČD Vanda Rajnochová. Také brněnský dopravní podnik v pátek ohlásil omezení nočních autobusových spojů počínaje nocí na sobotu.

Nově nepojedou vlaky večer z Brna do Boskovic a v opačném směru, dále pár spojů mezi Brnem a Tišnovem, Brnem a Hodonínem, nepojede vlak z Brna do Nesovic a z Veselí nad Moravou do Kyjova. Omezení se dále týká vlaků mezi Střelicemi a Ivančicemi, Tišnovem a Vlkovem u Tišnova, Tišnovem a Nedvědicí a také Břeclaví a Mikulovem.

V Brně navíc nepojedou noční spoje, které vyjíždějí od hlavního nádraží v nepracovní dny v 0:30, 1:30 a 4:30. Spoje vyjíždějící v 5:20 a 5:40 nahradí spoje vyjíždějící v 5:30.

K výraznému rušení přistoupili i v Pardubickém, Královéhradeckém, Ústeckém, Libereckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji

Leo Express od minulého týdne stáhl z provozu 75 procent spojů. Opatření potrvá minimálně do 7. dubna. Dopravce tak nyní provozuje pouze poslední zbylé spoje na trase z Prahy do Bohumína a Starého Města. Od pondělí pak podle informací na webových stránkách pojedou už jen spoje LE410 (Praha-Bohumín) a LE 1255 (Bohumín-Praha).

Podle RegioJetu jezdí nyní vlaky či autobusy pouze ti, kteří nevyhnutelně musí. RegioJet minimálně do 5. dubna stáhl z provozu svých komerčních linek asi 40 procent spojů. Vlaky dopravce koncentruje zejména do časů ranní a odpolední špičky, v nichž spoje jezdí v každém směru. Společnost je také připravena v případě potřeby nasadit do provozu posilové spoje, i proto, aby cestující měli mezi sebou dostatečný odstup.

Arriva jezdí v některých krajích a městech podle prázdninových jízdních řádů, oslabování provozu navíc může pokračovat podle objednávek regionů. Společnost také kvůli minimálnímu zájmu cestujících o delší vzdálenosti omezila nebo zastavila své komerční a nedotované linky.

Jde například o expresní spojení Teplic s Prahou nebo Olomouce a Přerova s Brnem. Mimo provoz jsou teď i některé dálkové linky z hlavního města ve směru na jih Čech nebo do horských středisek.