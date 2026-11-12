Vědí, že budou mít v penzi výrazně méně peněz než muži, a bojí se chudoby. Přesto si samy na stáří neodkládají. Šest z deseti Češek považuje svou přípravu na penzi za nedostatečnou.
Důvodem přitom není nezájem, ale prázdná peněženka na konci měsíce: téměř polovině žen nezbývá ani desetina výplaty a finanční polštář na půl roku má pouhá třetina z nich. Dvě třetiny žen tak do budoucna odkládají méně, než by samy chtěly – a propast mezi penzemi obou pohlaví se dál rozevírá.
České ženy doplácejí na to, že podstatnou část produktivního života věnují výchově nových daňových poplatníků, hned čtyřikrát. Berou nižší plat, na rodičovské nevydělávají déle, než by samy chtěly, a nezbývá jim na spoření. Ve finále za to ještě dostanou podstatně nižší důchody.
Hypotéka, obědy a nula na účtu
Podle průzkumu Amundi se odkládat na důchod daří vůbec nejméně ženám z generace Y. Mileniálové totiž nejčastěji ze všech generací kumulují významné finanční závazky a zároveň pečují o malé děti. Hypotéku splácí třetina z nich a podle průzkumu jim na konci měsíce zbývá nejméně volných peněz ze všech věkových skupin.
„Ženy z mladých rodin nemají o finance menší zájem, ale po zaplacení bydlení, energií, jídla a nákladů na děti už jim na pravidelné odkládání peněz často nezbývá,“ vysvětluje provozní ředitelka českého Amundi Vendulka Klučková.
Celá pětina investujících žen proto začíná s aktivní správou úspor až ve chvíli, kdy přestanou živit děti, a zůstávají u konzervativních produktů, jako jsou spořicí účty nebo stavební spoření. Dynamičtější nástroje volí ženy znatelně méně než muži. Náskok mužů tak nedoženou a ke státní penzi si přilepší podstatně méně.
„Sama jsem se do investování pustila až kolem čtyřicítky, přestože se v investičním prostředí pohybuji dlouhodobě,“ přiznává Klučková. Ženy proto povzbuzuje k tomu, aby dlouhodobé rezervy začaly tvořit byť jen s několika stovkami měsíčně, protože právě peníze odložené v mladších letech mají nejvíc času se zhodnocovat.
Ochotu pracovat deklaruje více než devadesát procent rodičů, příležitost dostala jen polovina
Podle letošních dat platformy Mumdoo, která každoročně měří, jak se rodičům daří vracet do práce, by české matky chtěly pracovat více, než se jim nakonec poštěstí. O vystřídání s partnerem na rodičovské by podle dat Mumdoo Reportu stála více než polovina matek. Podaří se to však uskutečnit pouhým třem procentům rodin. A to zejména proto, že české ženy stále berou zhruba o pětinu nižší platy než muži a výpadek příjmu otce by rodina neunesla.
Že problém přetrvává, potvrzuje i nedávný výzkum odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády. S nerovným odměňováním za práci stejné hodnoty se podle něj setkala polovina žen oproti třetině mužů.
Zpráva zároveň ukazuje, že devět z deseti rodičů se po rodičovské chce vrátit do práce, ale kvůli systémovým překážkám se to podle jejich představ povede jen necelé polovině z nich. Sedm z deseti matek předškolních dětí má nenaplněné pracovní preference.
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„Neumíme dát práci těm, kteří o ni stojí. Ochotu pracovat deklaruje více než devadesát procent rodičů, příležitost dostala jen polovina,“ poukazuje hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.
Stát přichází o miliardy
To, že matky předškolních dětí nemohou pracovat podle svých přání, je přitom drahé i pro státní rozpočet. „Pokud by se do práce zapojilo 211 tisíc dnes nepracujících matek, které o to stojí, získal by stát na daních a odvodech po započtení všech úprav čistých téměř šestnáct miliard korun ročně,“ vypočetla Klára Kalíšková z institutu IDEA při CERGE-EI.
Výzkumníci přitom do tohoto čísla nezapočítávají, kolik by stát navíc ušetřil na sociálních dávkách. Rodiny s malými dětmi jsou nejčastějšími příjemci sociální pomoci. Hned v závěsu jsou osamělí senioři – tedy opět nejčastěji ženy. Ročně přitom stát za dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi vynaloží přes 45 miliard korun.
Zásadní překážkou návratu matek do práce je podle expertů dlouhodobý nedostatek částečných úvazků. Jejich využívání v Česku zaostává: zatímco v EU má kratší úvazek třetina pracujících žen, u nás jen každá sedmá.
Celkově v Česku na částečný úvazek pracuje pouhá desetina lidí, zatímco evropský průměr přesahuje 17 procent. Více než čtyři pětiny rodičů dětí do osmi let by si přitom přály pracovat méně než čtyřicet hodin týdně, reálně se to poštěstí ani ne polovině z nich.
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„Zvlášť rodiče nejmenších dětí by uvítali možnost postupně pracovní zapojení rozšiřovat,“ uvádí Jitka Kouba z personální agentury Grafton Recruitment. Podle její studie české firmy přicházejí o více než polovinu pracovníků vracejících se po rodičovské právě kvůli nedostatečné flexibilitě a nesystémovému přístupu.
Zkrácené úvazky chybějí
Situace matek je paradoxně nejhorší ve státních institucích: veřejný sektor podle dat z průzkumu neposkytuje zhruba pětině matek ani projektovou spolupráci, ani pružnou pracovní dobu, ani možnost práce z domova. V soukromé sféře se s úplnou neochotou zaměstnavatele umožnit flexibilitu potýká jen každá dvanáctá.
Zkrácené úvazky se dnes kvůli nastavení odvodů často ekonomicky nevyplatí ani firmám, ani samotným ženám, které vydělají zhruba tolik, kolik zaplatí za hlídání dítěte. Zůstávají doma, dokud neseženou místo ve školce, ztrácejí kontakt s profesí a prohlubuje se jejich celoživotní platový i důchodový propad.
Podle expertů by pomohlo zjednodušení a úprava odvodového zatížení zkrácených úvazků ze strany státu. Matky by pak odváděly daně a sociální pojištění v produktivním věku, což by přineslo více peněz do celého systému a zajistilo jim vyšší vlastní penze.
Určitou naději přináší demografický vývoj, kdy se s úbytkem narozených dětí uvolňují kapacity ve školkách i pro dvouleté děti. Bez systémových změn na trhu práce bude stát dál trestat pracující rodiče a chybějící příjmy ženám dorovnávat na dávkách.