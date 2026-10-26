„Pro domácnost je rozhodující vztah ceny, úroku a příjmu. Právě ten ukazuje, proč může být dnešní bydlení nejen pocitově, ale reálně hůře dostupné, i když lidé vydělávají podstatně více než před deseti lety,“ vysvětluje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Studie jasně dokládají, že dostupnost vlastního bydlení má přímý vliv na rodinné plánování a v datech vysvětluje podstatnou část výkyvů v porodnosti. Pro stát jde o jednu z mála oblastí s přímým dopadem na demografii, kterou může reálně ovlivnit.