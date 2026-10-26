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Rodiny dají za splátky bydlení už třetinu rozpočtu, dvakrát tolik co před deseti lety

Barbora Sedláková
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Splátka vlastního bydlení spolkne českým rodinám dvakrát větší díl jejich výplat než před deseti lety. Ačkoli nominální mzdy rostly, na skokové zdražení nemovitostí a dražší úvěry to nestačilo. Vyplývá to z aktuální analýzy připravené pro Realitní fórum ČR.

„Pro domácnost je rozhodující vztah ceny, úroku a příjmu. Právě ten ukazuje, proč může být dnešní bydlení nejen pocitově, ale reálně hůře dostupné, i když lidé vydělávají podstatně více než před deseti lety,“ vysvětluje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.

Studie jasně dokládají, že dostupnost vlastního bydlení má přímý vliv na rodinné plánování a v datech vysvětluje podstatnou část výkyvů v porodnosti. Pro stát jde o jednu z mála oblastí s přímým dopadem na demografii, kterou může reálně ovlivnit.

Daniel Prokopsociolog

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