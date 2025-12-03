Koupě bytu v Praze zůstává nejméně dostupnou mezi evropskými metropolemi

  13:42
Na nákup nového bytu s plochou 70 metrů čtverečních v Praze je třeba 14,8 průměrných ročních mezd. Je to o 0,7 roční mzdy méně než v první polovině letošního roku, ale o přibližně pět ročních výdělků více než před deseti lety. Nákup bytu v Praze tak nadále zůstává nejméně dostupný mezi evropskými metropolemi.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Sekyra Group

Vyplývá to z analýzy CG Index rezidenčního developera Central Group, kterou ve středu zástupci společnosti představili.

Důvodem nízké dostupnosti vlastnického bydlení je podle předsedy představenstva Central Group Dušana Kunovského dlouhodobě nefunkční povolování. Většina projektů je na úřadech pozdržena, není tak možné přivést je k prodeji. A to i přes to, že podle aktuálních dat Central Group je v Praze v různých fázích přípravy 152 tisíc nových bytů, což je rekordní počet.

V Bratislavě je podle výpočtu společnosti na pořízení nového bytu třeba 14,1 ročních mezd, v Mnichově 11,2 mezd, ve Varšavě 9,6 mezd a ve Vídni 7,7 mezd.

Pražské byty jsou stejně drahé jako v Berlíně, Vídni nebo Madridu, zjistila analýza

Central Group při výpočtu dostupnosti bydlení vychází z toho, že průměrná hrubá měsíční mzda v metropoli je podle dat z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) ministerstva práce 68 239 korun.

Průměrná cena nového pražského bytu o 70 metrech čtverečních je podle analýzy společností Central Group, Trigemy a Skansky 12 131,362 korun. Podle posledních dat Českého statistického úřadu ale byla v prvním pololetí průměrná mzda v Praze zhruba 62 tisíc korun. V tomto případě by dostupnost nového bydlení byla v hlavním městě ještě horší.

Podle letošního Indexu prosperity a finančního zdraví zpracovaného Českou spořitelnou a portálem Evropa v datech jsou podmínky k bydlení v Česku páté nejhorší mezi státy EU. Přestože je ČR v žebříčku na stejném místě jako loni, některé ukazatele se proměnily.

Drahota maří plány obřího developera, odkládá výstavbu stovek bytů v Praze

Průměrný byt dnes stojí zhruba 13,6 průměrné roční mzdy, což je třetí nejhorší výsledek v EU. Loni na pořízení bytu stačilo 12,9 roční mzdy. Za vysokými cenami bytů stojí podle indexu značný převis poptávky. Způsobuje jej několik faktorů. Jedním z nich je pomalá výstavba, kterou způsobují například dlouhé povolovací procesy.

Ze studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyplývá, že ceny nemovitostí a výše nájemného v Česku v posledních letech výrazně vzrostly, mnoho domácností tak čelí stále většímu tlaku na rozpočet. Nedostatek dostupného bydlení se týká zejména mladých rodin, seniorů a zranitelných skupin. Dostupnost brzdí vysoká poptávka a nedostatečná nabídka nebo nízká kvalita bytového fondu.

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Smíchov City. Staré průmyslové zóny se mění.

3. prosince 2025  13:42

