Pracovní AI nástroje zkouší podle interních dat Microsoftu v České republice přibližně 28 procent zaměstnanců, zatímco třeba v Norsku víc než polovina. Šéf českého Microsoftu Michal Stachník tvrdí, že pokud Česko nechce uváznout v roli montovny, mělo by přidat. „Data z našeho nejnovějšího globálního reportu ukazují, že nám ujíždí vlak, Maďarsko nebo Rakousko už jsou napřed,“ uvádí Stachník a upozorňuje, že zaostávání nás stojí konkurenceschopnost.
Nejsnáze se daří umělou inteligenci nasazovat ve firmách, které jsou tradičně zvyklé pracovat s daty systematicky. Banky a pojišťovny jsou napřed.