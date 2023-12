Tesco nečeká na lednové snížení daně. Vybrané potraviny nabízí levněji už teď

„Nečekáme na leden, kdy začne platit nižší DPH na potraviny, ale již od tohoto týdne u sto vybraných potravin snižujeme ceny. Po Novém roce budeme v této aktivitě pokračovat a chceme našim zákazníkům nižší sazbu DPH promítnout do cen dalších výrobků,“ uvádí Pavol Halász, produktový ředitel Tesco pro Českou republiku.

Stovku vybraných potravin napříč kategoriemi řetězec zákazníkům zlevní od středy 13. prosince, kdy vstoupí v platnost nový akční leták. Sleva bude odpovídat snížení sazby DPH o tři procentní body, snížená cena bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa (setiny). Kampaň se vedle kamenných prodejen vztahuje také na online nákupy na iTesco.cz

Tesco tak dál pokračuje ve slevových kampaních. V listopadu zlevnilo průměrně o deset procent všechny výrobky z vlastních pekáren.

„Studenti s průkazem ISIC mohou od října využít desetiprocentní slevu v aplikaci Clubcard na celý nákup včetně zlevněného zboží. V květnu pak snížilo ceny u více než tisíc výrobků napříč kategoriemi. Vedle toto Tesco zařazuje do akčních nabídek stále více produktů za výhodnější ceny. V době inflace firma mohutně investovala do svých zákazníků, do prodejních cen nárůst nákupních cen promítla pouze částečně,“ popisuje mluvčí společnosti Tesco.

Nižší ceny i jinde

Maloobchodní řetězec Penny se do změny pustil také v předstihu a novou dvanáctiprocentní DPH zohlednil již od 1. prosince. Zákazníci všechny potraviny s výjimkou alkoholu a nealko nápojů nakupují o necelá tři procenta levněji. Musí mít ale slevovou kartičku a speciální kupon.

„Rozhodli jsme se našim zákazníkům toto snížení cen přinést jako vánoční dárek už před svátky a tyto snížené ceny jim nabízíme po celý prosinec. Lidé nemusí mít obavy, že bychom tuto cenu nějak okamžitě zaokrouhlovali. Jsme a budeme transparentní a počítáme ceny na haléře. Sleva na produkty, kterých se snížení DPH týká, bude zákazníkovi vždy započtena až u pokladny,“ popsal již v minulosti Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu Penny.