Jak by vypadaly ceny s novou DPH: teplo zdraží o tisíce, pivo o koruny

Ministerstvo chystá v rámci snížení počtu sazeb DPH zrušit stávající sazbu nejnižší, desetiprocentní. Ta byla zavedena v roce 2015 tehdejší Sobotkovou vládou. Na konečné podobě návrhů zatím v pětikoalici nepanuje shoda.

Nyní jsou touto sazbou daněny například léky, kojenecká výživa, voda z vodovodu, stravování a ubytování nebo noviny, časopisy a knihy. Toto zboží by tedy po zrušení sazby zdražilo. To proto, že obchodníci a prodejci by do ceny rychle promítli vyšší sazbu DPH, a to čtrnácti, nebo dokonce 21procentní.

Vyšší ceny lze tak například očekávat u čepovaného piva, oprav obuvi či kol, vstupné na sportovní a kulturní akce, léky, ale i za služby kadeřníka.

„Vláda se přitom ‚schová‘ za obchodníky a prodejce, protože DPH je daň nepřímá, takže lidé budou často za předpokládané související zdražení spílat právě obchodníkovi či prodejci, a nikoli vládě, která přitom bude skutečným původcem zdražení,“ říká ekonom Lukáš Kovanda.

Drahé teplo nebo voda

Nejmarkantnější zdražení by zřejmě pocítili ti, kteří využívají teplo z tepláren, ale i vodné a stočné. Roční navýšení těchto dvou položek by se mohlo pohybovat i okolo čtyř tisíc korun.

„Přeřazení tepla do základní sazby DPH by znamenalo zvýšení ceny tepla pro konečné spotřebitele o deset procent. Vycházím čistě z rozdílu sazeb DPH 21 versus současných 10 procent, “ říká Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení.

„Ceny tepla jsou věcně usměrňované ze strany Energetického regulačního úřadu, je tedy dána i maximální zisková marže, která mimochodem vůbec neodpovídá současným úrokovým sazbám v ekonomice, provozovatelé tepláren by tedy museli nárůst DPH promítnout v plné míře do cen,“ doplňuje Hájek.

Šedá ekonomika

Podle Luboše Kastnera, člena představenstva AMSP, který se proti tomuto návrhu se tvrdě staví, by se zdražilo nejen čepované pivo, ale snížilo by to i poptávku.

„Zvýšení DPH povede pouze ke zdražení a tím k poklesu poptávky. Ziskovost v oboru klesne o více než 30 procent a zejména na vesnicích a menších městech přestane podnikání v gastronomii dávat smysl,“ říká Kastner a dodává, že šedá ekonomika nabyde ještě větší rozměr a stát nevybere více peněz.

„Tento krok pouze podkopne nohy všem slušným podnikatelům, kteří sotva udrželi své podnikání po covidu. Slovensko nebo Velká Británie naopak sazby DPH pro gastronomii snižují. Pravicová vláda má především hledat úspory v nákladech na řízení státu a nikoliv likvidovat podnikatelské prostředí,“ říká Kastner.

Zvýšení DPH – o kolik se zdraží?* Položka Cena s DPH 10 % (nyní) Cena s DPH 21 % (návrh) Čepované pivo 57 Kč 63 Kč Ubytovací služby – penzion 600 Kč 660 Kč Oprava obuvi 230 Kč 253 Kč Oprava kol (servis kola) 900 Kč 990 Kč Vstupenka do divadla 390 Kč 430 Kč Kadeřnické služby (melír, mytí, regenerace, foukaná) 1 500 Kč 1 650 Kč Vodné a stočné roční průměrná spotřeba čtyřčlenné rodiny (158 m3) 20 241 Kč 22 265 Kč Roční spotřeba centrálního tepla domácnosti (cca 30 gigajoulů) 19 200 Kč 21 120 Kč

Zvýšení DPH - o kolik se zdraží?* Položka Cena s DPH 10 % (nyní) Cena s DPH 14 % (návrh) Paralen 42 Kč 44 Kč MHD Praha – jízdenka 90 minut dospělý 40 Kč 41 Kč Týdeník Televize 25 Kč 26 Kč NUTRIFREE Směs na pečivo bez lepku 1 kg 99 Kč 103 Kč

Zdražování v případě zvýšení DPH by se promítlo například do služby jako je servis kol. „To by se promítlo i do ceny pro koncového zákazníka, byť pravděpodobně ne v plné výši,“ uvažuje Martin Kudrna ředitel e-shopu a kamenných prodejen Bikero.

Současné DPH sazby: DPH 21 % platí pro komerční výstavbu, elektřinu, benzin a zemní plyn, tvrdý alkohol a tabák, nábytek, oblečení nebo elektroniku. DPH 15 % platí například pro pohřební služby, běžné potraviny, byty o podlahové ploše do 120 čtverečních metrů, rodinné domy do 350 m2 apod. DPH 10 % dopadá kupříkladu na léky, vodné a stočné, teplo centrálních tepláren, pivo načepované a zkonzumované v hospodě, potraviny pro malé děti, čistění vnitřních prostor v domácnostech, nekomerční knihy apod.

Dražší léky i veřejná doprava

Nově by do 14procentní sazby spadla veřejná doprava, stravovací služby, knihy, časopisy, novin, bezlepkové výrobky, ale i léky. Jednalo by se o zdražení o pouhé jednotky korun.

Zvýšení sazby DPH se zvýší konečná cena pro zákazník, ale stejně tak může část sortimentu cenu snížit v důsledku uvažovaného přeřazení z 15 na 14 procent sazbu DPH (například kojenecká mléka). „Čtyřprocentní navýšení DPH například v sortimentu volně prodejných léků neznamená nijak velké zdražení, záleží na ceně produktu. Například lék na bolest v nynější ceně 50 korun by po zvýšení sazby DPH z 10 na 14 procent byl dražší o necelé dvě koruny, přípravek v ceně 169 korun o necelých sedm korun,“ doplňuje Romana Žatecká z mediálního zastoupení společnosti Lékarna.cz.

Levnější zdravotnické potřeby či sedačky

Jsou ovšem také položky, které by podle ministerstva financí naopak čekalo snížení, avšak o pouhý jeden procentní bod z 15 na 14 procent. Konečné nižší ceny by se týkaly zdravotnických pomůcek, dětských autosedaček či stavebních prací.

Snížení DPH - o kolik zlevní? Položka Cena s DPH 15 % (nyní) Cena s DPH 14 % (návrh) Ortopedické vložky do bot 480 Kč 476 Kč Stavební práce – sádrokartonové příčky 350 Kč/m2 347 Kč/m2 Dětská sedačka 2 500 Kč 2 478 Kč

Ministerský návrh úpravy DPH by zvýšil příjmy státu zhruba o 24 miliard korun ročně. Reforma DPH je součástí vládního plánu snížit v příštím roce schodek státního rozpočtu minimálně o 70 miliard korun. Koaliční partneři chtějí o sazbách i přesunech DPH ještě jednat, sněmovní opozice je zásadně proti.

Existují však i služby, které jsou od DPH osvobozené, například poštovní služby, finanční a pojišťovací služby, zdravotnictví, sociální péče, rozhlasové a televizní vysílání, ale i vzdělání. DPH se platí i ze spotřební daně, pokud je ve výrobku započtena.