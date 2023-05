Ze tří na dvě. Nové sazby DPH zdraží kadeřníka a pivo, potraviny zlevní

Nové DPH sazby a přesun výrobků a služeb: Do 21procentní se nově přesune nově třicet položek např.:

čepované pivo, kadeřnické služby, oprava obuvi, kožených výrobků či jízdních kol, úklidové služby, sauny, noviny, léky, sběr odpadu, palivové dřevo. Do 12procentní sazby se přesunou:

potraviny a nealkoholické nápoje, zdravotnické pomůcky, léky, stavební práce, dětské autosedačky, bezlepkové výrobky, časopisy, veřejná doprava, stravovací a ubytovací služby, vodné a stočné, teplo, vstupenky na kulturu a sport (divadlo, kino, koncerty), pohřební služby.



se přesunou: Do nulové daně se přesouvají:

knihy.