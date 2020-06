O snížení DPH na potraviny Schillerová neuvažuje, zisk by zůstal řetězcům

„Jsem zásadně proti snížení DPH na potraviny. Když pominu to, že by tím přišel rozpočet o desítky miliard, komu by ty peníze zůstaly? Zůstaly by řetězcům,“ řekla Schillerová.

Podle Schillerové by naopak bylo načase, aby se tuzemské obchodní řetězce o marže podělily s lidmi, protože je mají již v současnosti nehorázně vysoké.

Zdůraznila, že není žádná jistota, že by snížení DPH znamenalo i snížení cen pro koncové zákazníky. K takovému kroku přistoupilo Německo. Podle Schillerové je však v Německu situace jiná.

„V Německu si v životě nedovolí, to co si dovolí v Česku. Jestli na pandemii někdo vydělal, byly to řetězce s potravinami,“ uvedla ministryně. Rozdíl je podle ní mimo jiné v tom, že většina řetězců v Německu patří tamním vlastníkům, peníze tak neodtečou z ekonomiky. Česká republika by se snížením o peníze zcela přišla. „A regulace cen do tržní ekonomiky prostě nepatří,“ dodala.

Opozice většinou se snížením DPH na potraviny z 15 procent na deset souhlasí. ODS či TOP 09 chtějí jednu nižší sazbu DPH, a to desetiprocentní, pro veškeré položky, které nyní podléhají některé ze snížených sazeb. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza před týdnem uvedl, že svaz snížení DPH na potraviny po vzoru Německa navrhne.

Debata o rozpočtu

Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová v Otázkách Václava Moravce řekla, že kombinace novely o rozpočtové odpovědnosti a rozpočtový schodek 500 miliard korun jí přijde nebezpečný. Ten prošel tento týden ve Sněmovně prvním čtením.

„Jsme z toho velice zneklidnění. Jsme zneklidněni z toho, že schodek 500 miliard bude pravděpodobně schválen, ale kdyby předtím nebyla schválena ta novela, tolik by nám to nevadilo,“ řekla.

Dodala, že je zděšená představou schodku 300 miliard korun na příští rok. Do roku 2023 se tak podle ní dostane státní dluh na více než 50 procent HDP. Pakt stability Evropské unie přitom stanovuje jako maximální vyšší státního dluhu 60 procent HDP. „My si krizi hlavně nesmíme prodloužit,“ dodala Zamrazilová.

Ministryně Schillerová nechtěla říct, jakou výši schodku státního rozpočtu očekává na příští rok. První návrh by mohl být na konci prázdnin. Česká republika podle ní vstoupila do krize s „perfektní „perfektní základnou“.