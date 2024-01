Nakladatelé váhají se zlevňováním knih, nulovou DPH promítají postupně

Sazba daně z přidané hodnoty se kvůli změnám v konsolidačním balíčku od prvního ledna snížila u knih z deseti procent na nulu. Neznamená to ale, že by knížky na českém trhu plošně zlevnily v plném rozsahu zrušené daně. „Ceny knih určují nakladatelé. Knihkupci nemohou sami od sebe zlevnit, respektive by v tom případě museli nakladateli platit z původní ceny,“ říká Martin Vopěnka, předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů a zakladatel nakladatelství Práh.

Dalším důvodem, proč podle něj není reálné očekávat plošné zlevnění, je inflace. „Knihy v posledních letech nezdražily zdaleka o inflaci a vytvořil se tak značný tlak na udržitelnost celého oboru. Část ušetřeného DPH tak půjde i na stabilizaci a rozvoj,“ doplňuje Vopěnka.

Ke zlevnění knižních titulů na trhu tak sice dojde, ale nerovnoměrně. Na jedné straně záleží na tom, jak se k přecenění postaví jednotliví nakladatelé. Některá nakladatelství se se současnou situací teprve seznamují. „U nově vydávaných titulů skutečnost snížení DPH do cenotvorby promítáme. Další možnosti snižování cen našich titulů budeme teprve propočítávat,“ uvádí Michaela Šerá z nakladatelství CREW.

Kde se zlevňuje?

Jinde už se zlevňuje, ale jen u vybraných titulů. „Některé vybrané tituly zlevňujeme. U všech ostatních pak můžeme díky nulovému DPH na knihy a pro zákazníky stejné ceně zachovat či dokonce rozšířit sortiment vydávaných témat i konkrétních titulů, které jsme do loňského roku značně omezovali,“ říká Daniel Sviták, obchodní ředitel nakladatelství Grada. Podle něj nakladatelství promítne nulovou sazbu do nákladů na výrobu knih, do honorářů autorů, překladatelů, redaktorů, grafiků a dalších tvůrčích profesí.

Další se přiklánějí k tomu, že snížení DPH jim pomůže se stabilizovat. „Nakladatelství Moba bude držet ceny knih na současné hladině. Snížení DPH chápeme také jako pomoc stabilizovat knižní trh, který poslední léta fungoval na ´hraně´,“ uvádí obchodní ředitel nakladatelství Petr Lovecký. Moba proto sníží ceny pouze u starších knižních titulů.

A někteří se na přecenění teprve chystají. „Já zlevním asi třetinu produkce. Dělám to k 1. únoru, protože kolem vánočního trhu by nikdo na přeceňování neměl čas. Knih je obrovské množství položek a přecenění není snadné,“ říká zakladatel nakladatelství Práh Martin Vopěnka. Podobně postupuje i nakladatelství Albatros. „Ceny snižujeme od února u více než dvou set titulů, a to o deset až dvacet procent. Jde vesměs o novější tituly napříč žánry, necelou polovinu tvoří knihy pro děti,“ doplňuje obchodní a marketingový ředitel Albatros Media Josef Žák.

Vstřícný přístup prodejců

Postoj nakladatelů ale nemusí odrážet politiku prodejců knih. Například Alza se rozhodla zlevnit plošně všechny nabízené knihy o deset procent. „Ke zlevnění jsme přistoupili i přesto, že nakladatelé mají tendenci o sníženou DPH nákupní ceny navýšit. Věříme, že nakladatelé a distributoři přehodnotí svůj postoj k této situaci,“ říká PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská.

Ve stejném duchu už došlo k přecenění veškerých knižních titulů prodávaných v řetězcích Tesco. „Snížení DPH u knih z 10 procenta na nulu jsme plně promítli do cen všech titulů, kterých se změna DPH týká,“ informuje mluvčí Teska Iva Pavlousková.

Tyto kroky jsou ale vstřícným přístupem ze strany prodejců. Například hypermarket Globus reaguje až na případnou změnu cen ze strany nakladatelů. „Koncová cena knih je plně v režii nakladatelů. Právě oni musí snížení DPH případně promítnout do běžných cen. Informaci o takové změně jsme však zatím od našich dodavatelů neobdrželi,“ uvádí mluvčí Globusu Aneta Turnovská.

A podobná nálada panuje i v knihkupectvích. „Jako knižní distribuce knih sami neměníme doporučenou prodejní cenu nakladatele, pouze pokud nám přijde přecenění konkrétních titulů,“ uzavírá Monika Oweyssi z marketingového oddělení knihkupectví Kosmas.