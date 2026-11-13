Od 1. ledna příštího roku platí úplný zákaz dovozu ruského zkapalněného zemního plynu (LNG) do zemí Evropské unie a do 30. září 2027 má skončit také import potrubního plynu z Ruska. Je možný i odklad, ovšem maximálně do listopadu a pouze v případě ohrožení naplnění evropských zásobníků. Ty jsou teď naplněny asi ze 72,4 procenta své kapacity.
Dovoz ruského plynu bude brzy zakázaný. Ve směsi ho ale lze odhalit jen stěží
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