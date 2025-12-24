Češi zkracují tuzemské zimní pobyty, dopřávají si kvalitní služby, zjistil průzkum

  13:00
Zimní dovolenou v Česku plánuje v této sezoně 44 procent Čechů, což je meziročně o tři procentní body méně. V porovnání s loňskem také dovolenou zkrátí, a to o jeden den na šest dní. Podíl lidí, kteří se na zimní dovolenou chystají do zahraničí, zůstal stejný jako v předchozí sezoně, činí 34 procent. Vyplývá to z průzkumu státní agentury na podporu cestovního ruchu CzechTourism.

Ráno na vrcholu Klínovce po mrazivé noci (13. prosince 2022) | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Nejčastějším důvodem, proč Češi zimní dovolenou v tuzemsku nebo v zahraničí neplánují, je to, že v zimní sezoně nikam nejezdí. Následuje nedostatek peněz, což jako překážku v průzkumu uvedly zhruba dvě pětiny lidí.

Zatímco v minulé sezoně byla plánovaná délka zimní dovolené v Česku sedmí dní, letos je to o jeden den méně. Očekávaná útrata naopak stoupla o 769 korun na 9 111 korun za osobu za celou dovolenou.

Vlekaři investují do zasněžování, sází na ekologičtější a úspornější technologie

V Česku chtějí lidé nejčastěji vyrazit do Královéhradeckého a Libereckého kraje, výběr nejoblíbenějších lokalit se proti loňsku nezměnil. Zvýšil se ale podíl těch, kteří plánují aktivní dovolenou se sportem, a to o tři procentní body na 20 procent.

„Náš nejnovější průzkum ukazuje, že Češi sice mírně zkracují své zimní pobyty, ale zároveň chtějí víc prožít a dopřát si kvalitní služby. Očekávají vyšší komfort, zajímavé zážitky a kombinaci odpočinku s lehčí aktivitou. To je velká příležitost pro regiony, aby nabídly produkty, které spojují pohodu, autenticitu a zimní atmosféru,“ uvedl ředitel agentury CzechTourism František Reismüller.

Od pondělí 22. prosince do pátku 26. prosince byly zatím ubytovací zařízení v Česku obsazená průměrně z 54,33 procenta. Průměrná cena za pokoj a noc činí 3 097 korun, uvedla agentura CzechTourism. Mezi pátkem 26. prosince a nedělí 28. prosince obsazenost dosahuje 63,84 procenta a cena ubytování 3607 korun.

V Praze je průměrná obsazenost v těchto dvou obdobích 61,72 procenta a 70,87 procenta. Pokoj na noc od pondělí do pátku stojí v hlavním městě podle aktuálních údajů průměrně 5 229 korun a od pátku do neděle 7 810 korun. Na přelomu roku v Praze obsazenost a ceny dále rostou, obsazenost na 80,77 procenta a cena za pokoj a noc na 8 884 korun.

Z horských oblastí podle CzechTourism nejvíce rezervací na konci roku zatím evidují hoteliéři v Krkonoších a na Šumavě. Od pátku 26. do neděle 28. prosince cena za pokoj a noc v Krkonoších aktuálně činí v průměru 5 323 korun, na Šumavě 2 799 korun.

Ceny skipasů v Česku vzrostou v této sezoně proti loňsku v průměru o dvě až tři procenta. „V případě jednodenního skipasu se budou ceny pohybovat od zhruba 750 do 1 000 korun,“ uvedl ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot. Poukázal na to, že ceny skipasů v posledních letech s ohledem na konkurenci v Rakousku či Itálii téměř stagnují, na což skiareály doplácí nižší marží.

