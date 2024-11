O Vánoce v zahraničí je zájem, poptávka po zájezdech vzrostla o čtvrtinu

Zájezdy a pobyty uskutečněné v období Vánoc a Nového roku jsou standardně o třetinu dražší, než ceny za zahraniční pobyty mimo svátky. Důvodem je tradiční vysoký zájem o dovolenou právě v těchto termínech. Běžně během prosince vycestuje na zahraniční dovolenou přibližně 300 tisíc Čechů.

„Jde o čas, kdy se běžně setkáváme s vyprodanými letadly,“ říká Josef Trejbal, obchodní ředitel portálu Letuška.cz. Letos cestovní kanceláře a agentury zaznamenali dokonce ještě o 25 procent vyšší poptávku po svátečních termínech, než tomu bylo v roce 2023. „Jedná se především o pobytové zájezdy u moře,“ říká Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Jedním z důvodů, proč letos poptávka po svátečních termínech takto výrazně vzrostla, je délka případného volna. „Zájem je rostoucí, letos je to určitě podpořeno i dlouhými vánočními prázdninami dětí. U nás vidíme meziročně nárůst 27 procent,“ říká Martina Hrnčířová, ředitelka prodeje Student Agency Travel.

Letošní termíny státních svátků totiž vyšly tak, že si Češi mohou dopřát dvoutýdenní volno, a to od 21. prosince až do 5. ledna, a to s minimem čerpané dovolené. A děti školou povinné mají ve stejném období vánoční prázdniny. Pří případné vánoční dovolené tak nezameškají školu.

Pokud už Češi vycestují na dovolenou přes svátky, průměrná délka pobytu se liší i podle destinace. „Průměrnou délkou pobytu je týden 6/7 nocí. Zpravidla volí buď týden na Vánoce či týden se Silvestrem,“ upřesňuje Kateřina Chaloupková. Pokud jde o cestu do vzdálených destinací, tam Češi létají nejčastěji právě na zmíněné dva týdny.

Standardně Češi během prosincové dovolené vyráží buď k moři, nebo na hory. Okolo 40 procent cest je navíc uskutečněno letecky. „Očekáváme nárůst prodeje letenek o deset procent ve srovnání s loňským rokem. Cestující nakupují letenky s předstihem nejen kvůli nižším cenám, ale také kvůli obavám z vyprodání,“ uvádí Josef Trejbal.

Pokud jde o dovolenou na horách, v drtivé většině případů jde o destinace v rámci Evropy. Mimo Evropu pak na Vánoce a Silvestra dominuje exotika. „V prodejích českých CK/CA vedou v tomto období destinace z Blízkého východu, jako SAE a Omán, dále Egypt a Kanárské ostrovy. Ze vzdálené exotiky lze jmenovat Maledivy, Mauricius, Zanzibar, Dominikánská republika, Kuba, Mexiko, Thajsko a Vietnam,“ dodává Kateřina Chaloupková.

Za exotikou Češi cestují hlavně kvůli odpočinku. Obecně je pak v období svátků stálicí Evropa. „Často jsou totiž tyto cesty spojeny s návštěvou blízkých,“ vysvětluje Josef Trejbal.

Finančně jsou dovolené během vánočních svátků poměrně nákladné. Ceny svátečních termínů jsou totiž o minimálně 30 procent vyšší než mimo svátky. „Hovoříme tedy o pobytech u moře přesahujících 25 tisíc korun na osobu, bez horního limitu,“ informuje Kateřina Chaloupková. Letos si navíc Češi oproti loňsku ještě připlatí. „Letošní průměrné ceny jsou v meziročním srovnání vyšší o deset procent. A pozorujeme jejich další růst zejména do destinací, kde je menší konkurence leteckých dopravců,“ poukazuje Josef Trejbal. To platí zejména pro asijské destinace.

Zvýšený zájem registrují cestovní kanceláře také o poznávací zájezdy. Tam ale nejde o zájem čistě v období vánočních svátků. „Poznávací zájezdy do vzdálených zemí jsou populární od října do dubna,“ uzavírá Kateřina Chaloupková. V tomto případě zájem Čechů o poznávací zájezdy dokonce převyšuje období před pandemií.