Ježíšek ve stínu palem. Češi míří na Vánoce k moři, hitem je Dubaj i Afrika

,
  16:51
Poptávka po Vánocích strávených v zahraničí mezi Čechy roste. Míří na exotické dovolené, ale i na lyžařské zájezdy a do lázeňských měst. Podle leteckých společností se zájem o letenky zvedl o desítky procent oproti minulému roku. Mezi klienty vedou Spojené arabské emiráty či Egypt, v Evropě jsou oblíbenými destinacemi Polsko či lázeňská města v Maďarsku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

7 fotografií

Zdá se, že africký kontinent se stává pro Čechy čím dál více zajímavým, což potvrzuje i mluvčí cestovní kanceláře Čedok Klára Divíšková. „Největší nárůst sledujeme u zájezdů na africký kontinent, hlavně do Keni a na Zanzibar,“ sdělila Divíšková.

Na Kiwi.com zaznamenali letos nárůst prodeje na vánoční a novoroční cesty kolem čtyřiceti procent, o desítkách procent mluví i aerolinky Smartwings. „Evidujeme vysokou poptávku po letech Smartwings, oproti loňsku jde aktuálně o nárůst poptávky o desítky procent, na což reagujeme navyšováním počtu letů a nasazováním letadel s vyšším počtem míst tak, abychom enormní zájem uspokojili,“ řekla iDNES.cz mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Vánoční trhy 2025: města lákají na koncerty, ruská kola i unikátní prohlídky

Cestovní portál Letuška eviduje oproti loňsku nárůst prodejů přibližně o deset procent. Mluvčí cestovní kanceláře Alexandria Petr Šatný uvedl, že poptávka po zájezdech letos roste celoročně a vánoční termíny nejsou výjimkou.

Také cestovní kancelář Blue Style hlásí nárůst zájmů o pobyty o Vánocích. Vloni byl zájem přibližně pětinásobný oproti roku 2019, tedy poslednímu před pandemií koronaviru. Letos jsou čísla ještě o něco vyšší. „Už na konci listopadu jsme měli prodaných více dovolených na svátky, než tomu bylo vloni,“ uvedla tisková mluvčí kanceláře Simona Fischerová.

„Češi jsou navíc čím dál více ochotní utratit za dovolenou více peněz a dopřát si ji víckrát ročně a vyšší kvalitu. V exotice čtyř- i pětihvězdičkové hotely přímo u pláže, navíc s all inclusive, u lyžařských zájezdů hotely s polopenzí a wellness, v blízkosti sjezdovky,“ popsal Šatný.

Hit jménem Emiráty

Kvůli vyššímu zájmu navyšují prodejci počty letenek a zájezdů do většiny zimních destinací. „V nabídce se často doprodávají poslední místa. U exotických destinací je velký zájem také o vyšší cestovní třídy v letadlech,“ uvedla mluvčí cestovní kanceláře Čedok Klára Divíšková.

Expanze sólo turistů. Na dovolenou jezdí lidé častěji sami, cestovky i hotely reagují

Podle Šatného je velký zájem právě o exotické země. „Absolutním hitem jsou Spojené arabské emiráty,“ uvedl. Emiráty vedou také u zákazníků cestovních kanceláří Fischer a Exim Tours, oblíbený je ale i Omán či Egypt, sdělil Petr Bezděk, mluvčí společnosti Der Touristik, pod kterou obě zmíněné kanceláře spadají. U klientů Blue Style vedou kromě Emirátů a Ománu také Kapverdy či vzdálenější Zanzibar.

Cestovní kanceláře vidí souvislost i s tím, že přibylo přímých letů do vzdálenějších destinací. „Díky těmto letům se výrazně přiblížila místa, jako je Vietnam či Dominikánská republika, a na zájmu o pobyty v těchto zemích je to znát,“ řekl Bezděk.

Dálkové linky nelétají pouze z Prahy, z Brna je například možné letět až na thajský ostrov Phuket.

Průzkum ukázal, kolik plánují Češi utratit za vánoční svátky. Někteří se zadluží

Klienti portálu Slevomat nejčastěji míří do okolních zemí, kam se dostanou vlastním vozem. „Největší zájem je tradičně o Polsko, a to převážně o oblíbená horská střediska typu Karpacz nebo Szklarska Poreba. Stále populárnější jsou i polské metropole jako Vratislav, Gdaňsk či Krakov,“ uvedl marketingový ředitel Slevomatu Matěj Dvorský.

Tatry i maďarské lázně

Oblíbené jsou stále i rakouské Alpy, které nabízejí stabilní podmínky na lyžování, či slovenské Tatry, které mají pro Čechy výhody v tom, že se v zemi snadno domluví. Podle Dvorského však roste zájem i o maďarská lázeňská střediska v Budapešti a dalších městech.

Kromě toho, že si podle cestovních kanceláří Češi rádi připlatí za větší komfort při dopravě či za lepší pokoj, bývá pro ně důležité také to, aby si dovolenou užili bez stresu či plánování. I proto nejrychleji z nabídky mizí zájezdy spojené s wellness a polopenzí či all inclusive.

Vánoce v pohodě? Jde to. Řekněte si o pomoc a hlavně klid

„Pro rodiny s dětmi je zásadní snadná dostupnost autem a nejčastěji vybírají pobytové balíčky, ve kterých je postaráno o jídlo i dětský program. Naopak mladé páry nejčastěji vybírají hotely bez dětí a balíčky s privátním wellness či masážemi nebo degustační večeří v ceně,“ řekl Dvorský.

Problém není ani s oslavou Štědrého dne přímo v letoviscích. Hotely v egyptských letoviscích například připravují každoročně na 24. prosince speciální program včetně večeří, mezinárodní kuchyně či tanečních vystoupení. Podobně vycházejí evropským turistům vstříc také v Ománu či Spojených arabských emirátech, kam Češi často míří.

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

14. prosince 2025

