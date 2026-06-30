Podle dat Air Bank letos plánuje vydat se za hranice minimálně na jeden týden zhruba 45 procent Čechů. Patrné jsou ovšem výrazné regionální rozdíly. Zatímco z Prahy letos vyrazí do ciziny více než 60 procent obyvatel, lidé z Královéhradeckého kraje nebo Vysočiny preferují tuzemsko a za hranice jich zamíří jen asi třetina. Nejčastěji odpočívají v zahraničí manažeři, studenti a rodiny se dvěma dětmi.
Většina cestovatelů si na svoji dovolenou odkládá průběžně. Zatímco dvanáct procent Čechů údajně nepotřebuje na pobyt v hodnotě kolem 30 tisíc korun vůbec šetřit, více než dvě třetiny lidí si na něj musí odkládat peníze v průměru půl roku. Pětina šetří jeden až tři měsíce, skoro třetina naopak musí na dovolenou šetřit celý rok.
|1. Polsko
|6. Chorvatsko
|2. Německo
|7. Španělsko
|3. Itálie
|8. Řecko
|4. Rakousko
|9. Maďarsko
|5. Slovensko
|10. Francie
|Zdroj: Air Bank, transakce klientů za léto 2025
Mozek v dovolenkovém módu
Když už Češi do ciziny vyrazí, nevozí s sebou peněženky nadité bankovkami jako dříve. Ačkoliv si menší hotovost stále berou, mnohem více spoléhají na platební karty, mobily nebo hodinky. Podle statistik Sdružení pro bankovní karty vytáhnou Češi z bankomatů v zahraničí ročně skoro dvacet miliard korun. Průměrně si na dovolené vyberou v hotovosti sedm tisíc korun, tedy zhruba 300 eur. U zahraničních obchodníků ale kartami loni zaplatili v přepočtu 106 miliard a na rozdíl od stabilních výběrů z bankomatů toto číslo neustále roste.
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Bankomat obere turisty na poplatcích i o stovky korun. Jak ho poznat a na co pozor
„Meziročně jsme pozorovali 25procentní zvýšení počtu plateb kartou v zahraničí a dvanáctiprocentní nárůst objemu zahraničních plateb,“ potvrzuje Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace v Air Bank. Z toho se dá vyvodit, že Češi platí častěji nižší částky, protože počet transakcí roste mnohem výrazněji než jejich celkový objem.
Dříve typické letní podvody jako třeba libanonská smyčka nebo kopírování karet na bankomatech se vyskytují čím dál tím méně. Lidé jsou sice v cizině obecně opatrnější a častěji si kontrolují kurzy či bezpečnost plateb, zároveň ale pod tlakem dělají více zbytečných chyb.
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„Po několikahodinové cestě klikne klient bez přemýšlení na ‚Přepočítat do CZK‘. Na letišti vybere z prvního bankomatu. Na pláži platí mobilem, aniž by četl, co terminál vlastně nabízí. Člověk je unavený, ve stresu z cesty nebo naopak úplně vypnutý. A v tu chvíli často odsouhlasí věci, které by doma nikdy nepotvrdil,“ popisuje Suchý úskalí zahraničních plateb.
120 korun za výběr. Pětkrát týdně
Výběry z bankomatů v zahraničí se mohou výrazně prodražit, a to i těm, kteří mají od své banky výběry zdarma. Riziko číhá na výletníky hlavně v turisticky oblíbených lokalitách. Centra měst a plážové promenády se hemží bankomaty, které neprovozují klasické banky, ale nezávislí provozovatelé.
Překvapeni tak bývají hlavně ti klienti, kterým domovská banka sice nestrhne poplatek za službu v zahraničí, ale samotný provozovatel cizího bankomatu si naúčtuje vlastní přirážku (tzv. surcharge fee).
„Tyto poplatky si účtuje přímo provozovatel bankomatu a liší se podle země i konkrétního přístroje. Z naší zkušenosti se pohybují přibližně v rozmezí 40 až 120 korun za výběr,“ varuje Suchý. V oblíbeném Chorvatsku nebo Rakousku činí běžně 120 až 240 korun. V některých turistických lokalitách ale nejsou výjimkou poplatky ve výši až dvacet dolarů, tedy přes 400 korun.
Turisté tak mohou na poplatcích zbytečně ztratit stovky korun, zejména pokud vybírají menší částky opakovaně. Řešením je udělat jeden větší společný rodinný výběr a ideálně využívat bankomaty umístěné přímo ve vestibulech klasických bank.
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Pozor je dobré si dát i na dynamickou konverzi, známou pod zkratkou DCC. Na první pohled může působit užitečně, protože na terminálu ukazuje cenu v místní měně i částku přepočítanou na koruny. Jenže kurz si stanovuje sám provozovatel a bývá výrazně horší než ten bankovní. Některé banky nabízejí možnost DCC plošně zablokovat. Ne vždy se to ale vyplatí – může se stát, že bankomat pak kartu úplně odmítne nebo bude vyžadovat jiný poplatek, který u menších částek vyjde ještě dráž.
Naopak častá obava turistů, že jim někdo „hackne“ nebo zkopíruje kartu při placení přes hotelovou wifi, se podle odborníků příliš nesetkává s realitou. „Útočníci dnes často nespoléhají na prolomení složitých technologií, ale na to, že turista jedná ve spěchu. Klasickým příkladem je situace, kdy člověk sám potvrdí falešnou platbu v aplikaci, zadá údaje na podvodném webu tvářícím se jako portál aerolinky nebo jednoduše odsouhlasí něco, co si nepřečte,“ vypočítává Suchý.
Telefon a hodinky místo peněženky
Stále více lidí nechává fyzickou peněženku zamčenou v hotelovém sejfu a k moři i na výlety vyráží jen s chytrým telefonem nebo hodinkami. A nejde jen o pohodlí – tato metoda je totiž i výrazně bezpečnější.
„Nejenže klienti nemusí řešit, kde mají kartu uloženou, ale v případě ztráty zavazadla jim stále zůstává možnost pohodlně platit. Právě kombinace komfortu a vyšší bezpečnosti je jedním z důvodů, proč placení mobilem a hodinkami v zahraničí rychle roste,“ vysvětluje Suchý.
Kromě toho, že mobilní zařízení většinou chrání biometrie, tedy otisk prstu nebo obličej, bezpečnost placení zvyšuje i technologie zvaná tokenizace. Při placení přes Apple Pay nebo Google Pay se obchodníkovi vůbec nepřenášejí skutečné údaje o plastové kartě, ale jen jednorázově vygenerovaný digitální klíč (token). K další platbě je takový ukradený klíč bezcenný.
Výhody mobilu se netýkají jen placení u obchodníků, ale i výběrů z bankomatů. Pokud má přístroj bezkontaktní čtečku, je z hlediska bezpečnosti mnohem lepší k němu přiložit telefon než do něj vkládat klasický plast. Prakticky se tím eliminuje riziko zkopírování karty (skimmingu) i případného zadržení karty bankomatem při technické poruše.
Pro online nákupy u méně známých prodejců nebo rezervace výletů pak banky doporučují využívat virtuální karty. Lze je vygenerovat v aplikaci na pár kliknutí a kdykoliv je jedním tlačítkem zase zrušit, takže hlavní karta k běžnému účtu zůstane v bezpečí.
Sedm pravidel pro placení v zahraničí
Abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením, stačí dodržovat několik základních zásad: