Upršený červenec vyhnal Čechy k moři, srpnová vedra na sever

Veronika Doskočilová
Proměnlivé počasí letošního léta se odráží i v cestovatelských preferencích Čechů. Vedra vyhánějí turisty na sever, upršené počasí zase na jih. V červenci tak kvůli dešťům stoupl prodej zájezdů až o dvacet procent. Nejčastěji se létá na sedm nocí a s all-inclusive.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

S neobvykle chladným létem Češi nepočítali. Nezvyklé nízké teploty a přeháňky proto řada z nich ve druhé polovině července vyřešila po svém. Koupila si zájezd do zahraničí, kde panuje hezčí počasí. Cestovní agentury a kanceláře zaznamenaly poměrně výrazný růst prodejů last minute zájezdů, a to o dvanáct až dvacet procent.

Podobný trend zaznamenávají i prodejci letenek. „Celkově je poptávka po letenkách v průměru o deset procent vyšší než loni,“ říká Josef Trejbal, ředitel společnosti Letuška.cz. Výběr destinace se pak řídil počasím. „Jakmile byla v Česku a na jihu Evropy ohlášena abnormální vedra, okamžitě jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po letenkách na sever Evropy,“ popisuje Josef Trejbal.

Zákazníci v tomto případě nejčastěji volili Finsko, Švédsko, Lotyšsko, Island a Gdaňsk. „Nicméně při ochlazení se opět zvedl zájem o letenky na jih Evropy,“ dodává Josef Trejbal.

Estonsko místo Řecka. Lidé volí dovolenou na severu nejen kvůli teplotám

Letošní letní sezona je proto poměrně netypická. Zejména z hlediska vývoje počasí, které způsobilo zvraty v poptávce po destinacích. U cestovních kanceláří stoupaly prodeje primárně do destinací, kde je teplo a moře. „Naši klienti volí nejčastěji Řecko, Turecko a Kanárské ostrovy,“ říká mluvčí Čedoku Klára Divíšková. Velmi populární je ale i Egypt. „Výrazný nárůst zájmu ale letos zaznamenáváme i u Albánie a úspěch mají i letních rotace na Zanzibar.“

Vyšší by měly být i prodeje za srpen. „S termíny do konce srpna evidujeme pokračující vysoký zájem o dovolené u moře. Zájem postupně klesá se začátkem školního roku, kdy přestávají cestovat rodiny s dětmi školou povinnými,“ říká Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Stále vyšší nároky

Právě rodiny s dětmi jsou hlavní klientelou cestovních kanceláří. Ty tomu tak částečně i přizpůsobují nabídku zájezdů. „ Pro rodiny s dětmi patří mezi favority poznávací zájezd s názvem Londýn plný kouzel, v rámci kterého se klienti mají možnost vypravit do studií, ve kterých se natáčely filmy o Harry Potterovi,“ popisuje Klára Divíšková.

U letenek platí trochu jiná pravidla. Zvýšený zájem mají všechny skupiny cestujících. „Flexibilnější ale bývají obvykle mladší páry, kterým nedělá problém letět i do destinace, kam je zrovna dostupná levná letenka,“ vysvětluje Jan Pavelka, zakladatel společnosti Honzovy letenky.

Dovolená s příchutí okupace. Rusko láká na pobyty u Azovského moře

Ze současného letního trendu je také patrné, že se postupně zkracuje doba mezi nákupem dovolené a odjezdem na ni. „Doba mezi nákupem zájezdu a odletem se zkracuje během prázdnin v důsledku výhodné volby Last minute nabídky,“ poukazuje Kateřina Chaloupková.

Největší zájem je o letecké pobyty s odlety do 14 dnů od nákupu. Nejčastěji také převažují hotely s all-inclusive nabídkou, případně s dětským hřištěm nebo aquaparkem přímo v resortu. „Zákazníci jsou náročnější, chtějí vyšší úroveň služeb a preferují kvalitnější ubytování,“ potvrzuje Klára Divíšková.

Cigareta může stát víc než celá dovolená. Jak letoviska zpřísňují zákazy a pokuty

Nejoblíbenější délkou pobytu pak zůstává týdenní dovolená na 8 dní a 7 nocí, přičemž nejčastěji klienti na dovolenou létají. „Letecké zájezdy mají stále nejvyšší podíl a jejich význam roste i v destinacích, kam se dříve jezdilo převážně autem, jako je Chorvatsko nebo Černá Hora,“ poukazuje Klára Divíšková.

S podzimem se však poptávka Čechů po letenkách proměňuje. Lidé začínají poptávat letenky do exotických destinací. „Očekáváme nárůst zájmu o cesty do Asie. Prodáváme již nyní ve velkém letenky do Vietnamu, Thajska, Srí Lanky, Indonésie. Zájem je i o letenky do japonské Ósaky,“ uzavírá Trejbal.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

Švýcarům dochází trpělivost s turisty. Kvůli kolonám se řeší zdražení dálnic

Silniční komunikace ve švýcarských Alpách jsou během letních měsíců často přeplněné. Využívají je hlavně řidiči z Nizozemska a Německa, kteří tudy míří na dovolenou ke Středozemnímu moři. Švýcarům...

Upršený červenec vyhnal Čechy k moři, srpnová vedra na sever

Proměnlivé počasí letošního léta se odráží i v cestovatelských preferencích Čechů. Vedra vyhánějí turisty na sever, upršené počasí zase na jih. V červenci tak kvůli dešťům stoupl prodej zájezdů až o...

15. srpna 2025

Pryč od měst. Státní lesy nabídly pozemky, větrníky se začnou stavět mezi stromy

Premium

Řada plánovaných obnovitelných zdrojů energie narazila v Česku na nesouhlas obyvatel. Lesy České republiky a Komora obnovitelných zdrojů energie se nechaly inspirovat v několika evropských zemích,...

15. srpna 2025

Norům jsou Muskovy kontroverze lhostejné. Tesle se tam daří jako nikde jinde

Norové jsou po celé Evropě proslulí pro svůj pozitivní přístup k elektromobilitě. Řada z nich dlouhodobě miluje i automobilku Tesla, která patří pod křídla amerického miliardáře Elona Muska. Ačkoliv...

14. srpna 2025  19:17

Vedra zvedla poptávku po zmrzlinách, prodeje se zvýšily o desítky procent

Prodeje zmrzlin se po částečném ochlazení poptávky v červenci opět zvedají, v mezitýdenním srovnání nárůst dosahuje i desítek procent. Návrat veder ukazuje také zvýšený zájem o výrobníky ledu.

14. srpna 2025  14:23

Americké přístavy mají rekordní obrat. Všichni se zásobí kvůli clům

Celní nejistota vedla na počátku léta k mohutnému předzásobení amerických firem i obchodníků. Vidět je to i na datech přístavu v Los Angeles, který v červenci odbavil největší objem kontejnerů ve...

14. srpna 2025  13:15

S fenoménem Labubu roste i počet padělků. Dětem hrozí udušení, varuje organizace

Hračka Labubu, která se v poslední době těší nezvyklé popularitě, se čím dál častěji stává cílem padělatelů. A většina z nich představuje pro malé děti zdravotní riziko, a to zejména kvůli malým...

14. srpna 2025  12:24

Ukrajina získá z EU půl miliardy eur na nákup plynu, nemá dostatek zásob na zimu

Evropská unie pomůže Ukrajině s rekordním úvěrem ve výši půl miliardy eur na doplnění zemního plynu před zimou. Zásobníky jsou v důsledku ruských útoků na nejnižší úrovni za 12 let.​ Evropská...

14. srpna 2025  11:34

Pražské letiště obnovuje provoz na hlavní dráze. Letadla měsíce létala nad městem

Přímý přenos

Letový provoz na pražském letišti se v pátek odpoledne vrátí na hlavní dráhu. V minulých měsících byl kvůli její rekonstrukci provoz na vedlejší dráze. Redakci iDNES.cz to řekla mluvčí Letiště...

14. srpna 2025  9:46,  aktualizováno  9:50

Bitcoin poprvé překročil hranici 124 000 dolarů, pak zisky smazal

Nejznámější kryptoměna bitcoin ve čtvrtek dosáhla nového maxima a poprvé překonala hranici 124 000 dolarů, tedy zhruba 2,59 milionu korun. K růstu podle expertů přispívá příznivá americká...

14. srpna 2025  9:49

Jezdit jako vlakvedoucí je ideální brigáda, a navíc dobrý odrazový můstek

Advertorial

Někdo jim říká průvodčí a jiný zase lidově štíplístek. Přitom se může stát, že vám jízdenku ve vlaku Českých drah nekontroluje ani jeden z nich, ale vlakvedoucí. Jak poznáme rozdíl a v čem práce...

14. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

14. srpna 2025

Zastávky a volné parkování. Státní info pro řidiče se rozroste o prvky MHD

Premium

Vyhledá trasu pro cestu autem, upozorní na komplikace na trase, vypočte délku kolon a zdržení a spočítá i průměrnou rychlost, kterou řidič pojede. Stávající státem provozovaný celostátní dopravní...

14. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.