S neobvykle chladným létem Češi nepočítali. Nezvyklé nízké teploty a přeháňky proto řada z nich ve druhé polovině července vyřešila po svém. Koupila si zájezd do zahraničí, kde panuje hezčí počasí. Cestovní agentury a kanceláře zaznamenaly poměrně výrazný růst prodejů last minute zájezdů, a to o dvanáct až dvacet procent.
Podobný trend zaznamenávají i prodejci letenek. „Celkově je poptávka po letenkách v průměru o deset procent vyšší než loni,“ říká Josef Trejbal, ředitel společnosti Letuška.cz. Výběr destinace se pak řídil počasím. „Jakmile byla v Česku a na jihu Evropy ohlášena abnormální vedra, okamžitě jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po letenkách na sever Evropy,“ popisuje Josef Trejbal.
Zákazníci v tomto případě nejčastěji volili Finsko, Švédsko, Lotyšsko, Island a Gdaňsk. „Nicméně při ochlazení se opět zvedl zájem o letenky na jih Evropy,“ dodává Josef Trejbal.
|
Estonsko místo Řecka. Lidé volí dovolenou na severu nejen kvůli teplotám
Letošní letní sezona je proto poměrně netypická. Zejména z hlediska vývoje počasí, které způsobilo zvraty v poptávce po destinacích. U cestovních kanceláří stoupaly prodeje primárně do destinací, kde je teplo a moře. „Naši klienti volí nejčastěji Řecko, Turecko a Kanárské ostrovy,“ říká mluvčí Čedoku Klára Divíšková. Velmi populární je ale i Egypt. „Výrazný nárůst zájmu ale letos zaznamenáváme i u Albánie a úspěch mají i letních rotace na Zanzibar.“
Vyšší by měly být i prodeje za srpen. „S termíny do konce srpna evidujeme pokračující vysoký zájem o dovolené u moře. Zájem postupně klesá se začátkem školního roku, kdy přestávají cestovat rodiny s dětmi školou povinnými,“ říká Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
Stále vyšší nároky
Právě rodiny s dětmi jsou hlavní klientelou cestovních kanceláří. Ty tomu tak částečně i přizpůsobují nabídku zájezdů. „ Pro rodiny s dětmi patří mezi favority poznávací zájezd s názvem Londýn plný kouzel, v rámci kterého se klienti mají možnost vypravit do studií, ve kterých se natáčely filmy o Harry Potterovi,“ popisuje Klára Divíšková.
U letenek platí trochu jiná pravidla. Zvýšený zájem mají všechny skupiny cestujících. „Flexibilnější ale bývají obvykle mladší páry, kterým nedělá problém letět i do destinace, kam je zrovna dostupná levná letenka,“ vysvětluje Jan Pavelka, zakladatel společnosti Honzovy letenky.
|
Dovolená s příchutí okupace. Rusko láká na pobyty u Azovského moře
Ze současného letního trendu je také patrné, že se postupně zkracuje doba mezi nákupem dovolené a odjezdem na ni. „Doba mezi nákupem zájezdu a odletem se zkracuje během prázdnin v důsledku výhodné volby Last minute nabídky,“ poukazuje Kateřina Chaloupková.
Největší zájem je o letecké pobyty s odlety do 14 dnů od nákupu. Nejčastěji také převažují hotely s all-inclusive nabídkou, případně s dětským hřištěm nebo aquaparkem přímo v resortu. „Zákazníci jsou náročnější, chtějí vyšší úroveň služeb a preferují kvalitnější ubytování,“ potvrzuje Klára Divíšková.
|
Cigareta může stát víc než celá dovolená. Jak letoviska zpřísňují zákazy a pokuty
Nejoblíbenější délkou pobytu pak zůstává týdenní dovolená na 8 dní a 7 nocí, přičemž nejčastěji klienti na dovolenou létají. „Letecké zájezdy mají stále nejvyšší podíl a jejich význam roste i v destinacích, kam se dříve jezdilo převážně autem, jako je Chorvatsko nebo Černá Hora,“ poukazuje Klára Divíšková.
S podzimem se však poptávka Čechů po letenkách proměňuje. Lidé začínají poptávat letenky do exotických destinací. „Očekáváme nárůst zájmu o cesty do Asie. Prodáváme již nyní ve velkém letenky do Vietnamu, Thajska, Srí Lanky, Indonésie. Zájem je i o letenky do japonské Ósaky,“ uzavírá Trejbal.