V cestovní agentuře Invia je letošní nabídka last minute zájezdů meziročně vyšší o pět až deset procent, řekla mluvčí Jiřina Ekrt Jirušková. Sleva v rámci last minute nabídky se podle ní většinou pohybuje okolo 30 procent, některé zájezdy ale mohou vyjít i o polovinu levněji, doplnila.

„Je však třeba počítat s tím, že nabídka ubytování i termínů je v tomto období dost omezená. Nejčastěji se v last minute nabídce objevují menší dvojlůžkové pokoje, kam není možné dát dvě přistýlky - v případě, že má rodina dvě a více dětí,“ uvedla Jirušková. Polovinu klientů, kteří nakupují last minute zájezdy, podle ní tvoří páry, 37 procent rodiny, sedm procent individuální cestovatelé a šest procent připadá na skupiny lidí.

Avšak nejvíce zájezdů - 37 procent - si lidé pořídí v předprodejích, v takzvaném first minute režimu. Last minute zájezdy mají 34 procent z celkových prodejů, zbytek je podle mluvčí Invie v mezičase. Od přelomu května a června roste zájem o last minute nabídky mezitýdenně o 30 až 40 procent, uvedla generální ředitelka cestovní kanceláře Travel Family Martina Blahová.

Naopak cestovní kancelář Alexandria letos hlásí méně last minute nabídek než loni v létě. „Letos výrazně narostly předprodeje v rámci first minute. Zájem byl již od začátku prodejů opravdu velký, na last minute tak v porovnání s loňskem zbyla menší část nabídky,“ uvedl mluvčí Petr Šatný.

„Dalším trendem je, že i v rámci last minute nabídky se více zájezdů prodá dříve. A na ten takzvaný super last minute, kdy nakoupíte opravdu těsně před odletem, jsou letos prodeje výrazně menší než loni,“ dodal.

Také podle mluvčího skupiny DER Touristik CZ Jana Bezděka lidé už v takové míře nenakupují zájezdy, kdy do odjezdu zbývá pár dní. Objem last minute nabídek je podobný jako loni, uvedl. Do skupiny patří cestovní kanceláře Fischer či Exim Tours.