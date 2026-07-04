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Tuzemské dovolenkáře láká nejvíc jih Čech i Moravy. Je jich výrazně víc než loni

Veronika Doskočilová
Zámek Lednice

Zámek Lednice | foto: Anna Vavríková, MAFRA

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Nejpopulárnější kraje na trávení tuzemské dovolené jsou Jihočeský a Jihomoravský. Vyplývá to z průzkum agentury CzechTourism. Regionální premianti nabízejí všestranné možnosti aktivního i pasivního odpočinku a také mají hned po Praze největší ubytovací kapacity.

Podle dat CzechTourismu s dovolenou v tuzemsku letos počítá 77 procent Čechů. To je dokonce výrazný nárůst proti loňsku, kdy se pro takový druh trávení letního volna vyslovily jen necelé dvě třetiny oslovených.

Za vyšší popularitou tuzemské dovolené stojí zčásti také aktuální situace na Blízkém východě. Podle průzkumu letos 28 procent dotázaných preferuje bližší a bezpečnější destinaci a 27 procent dotázaných přistupuje podle svých slov k výběru dovolené opatrněji. Desetina navíc kvůli krizi svou cestu odložila, sedm procent změnilo destinaci a čtyři procenta dovolenou úplně zrušila.

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Pro ty, kteří dovolené ruší a nebo jen váhají nad bezpečnější možností, je tak Česko ideální náhrada. „Potvrzuje se, že Češi chtějí cestovat, ale zároveň stále více přemýšlejí nad tím, kam pojedou a jak bezpečně se budou během dovolené cítit. Vedle ceny a kvality služeb proto roste význam dostupnosti, flexibility a celkové jistoty při cestování,“ říká ředitel CzechTourismu František Reismüller.

Všestranné jižní Čechy

Mezi každoročně nejpreferovanější patří Jihočeský kraj. Dovolenou zde v tomto roce plánuje strávit 26 procent oslovených. „Kraj dlouhodobě těží z obliby Lipenska, Šumavy, Českého Krumlova, historických měst, rybniční krajiny i vodních aktivit,“ říká Reismüller.

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Tento region je navíc velmi všestranný. „Jižní Čechy totiž nabízejí téměř všechno pro téměř všechny. U nás najdete program pro jednotlivce, páry, rodiny, teambuildingy i konference. Tematická paleta je vlastně celoročně kompletní: jsme ráj všech druhů cykloturistiky, pěší turistiky i třeba ideální místo pro svatby,“ říká ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup.

Víno, pivo, zámky...

Dvojkou v popularitě je Jihomoravský kraj, do kterého míří čtvrtina Čechů. I zde je láká poznání, turistika, adrenalin i odpočinek. „Ukazuje se to například v anketě Kraj mého srdce, kdy se každoročně náš kraj umisťuje na předních příčkách ve všech kategoriích kromě těch zimních. Hory jsou skutečně to jediné, co nabídnout nemůžeme,“ říká ředitelka jihomoravské Centrály cestovního ruchu Martina Grůzová.

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Jinak je ale návštěvníkům k dispozici pestrá síť cyklostezek, vinařství, pivovary, wellness i mnoho krásných zámků. Právě v široké škále vzájemně kombinovatelných možností tento kraj vyniká nad ostatními. „Jižní Morava má v tomto směru mimořádnou pozici – během několika dnů lze spojit výlety na kole, kvalitní gastronomii, víno i kulturní program. Právě tato pestrost je podle nás jedním z důvodů, proč je region stále oblíbenější,“ říká František Venglář z hotelového řetězce Nomce.

Pomáhá i dostatek ubytování

Oba kraje také těží z kapacity ubytovacích zařízení. „Jihočeský a Jihomoravský kraj spolu s krajem Královéhradeckým disponují po Praze největším počtem hromadných ubytovacích zařízení a lůžek,“ informuje Reismüller. Proto mohou pojmout výrazně větší počet turistů než většina ostatních krajů. „Jinými slovy, lidé zde mají z čeho vybírat nejen z hlediska zážitků, ale i ubytování,“ dodává ředitel CzechTourismu.

Od loňského roku se navíc doba, po kterou se Češi ubytují, výrazně zvýšila, a to téměř tři dny. V průměru teď tráví na dovolené 11,7 dne. „Lidé se chtějí během pár dní opravdu zastavit, odpočinout si a zároveň zažít co nejvíc různorodých aktivit na jednom místě. Jinak řečeno – chtějí si užít své zasloužené volno naplno a vyplnit ho maximem toho, co Česko nabízí,“ uzavírá František Reismüller, ředitel CzechTourismu.

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