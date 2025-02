Do Česka vstoupila jedna z největších ukrajinských cestovek, netají se ambicemi

10:02

Na český cestovní trh oficiálně vstoupila jedna z největších ukrajinských cestovních kanceláří JoinUP!. Firma, která po vypuknutí války a uzavření ukrajinských letišť zvládla expanzi do Pobaltí, začala v Česku prodávat zájezdy do nejvyhledávanějších destinací – egyptského Šarm aš-Šajchu a do destinací v Řecku, Turecku a na Kypr. Zároveň chce Čechy naučit při dovolených využívat letiště v polských Katovicích.