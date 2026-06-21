Cestování bere řada Čechů důležitou součást života. Potvrzují to i průzkumy mapující cestovatelské plány na léto. „Sedm z deseti dotázaných chce vyrazit na dovolenou po České republice a více než polovina se chystá také do zahraničí. V průměru vyrážejí minimálně dvakrát ročně a většina z nich stále cestuje především v hlavní dovolenkové sezoně, tedy během školních prázdnin,“ shrnuje Petr Polák, country manager české odnože společnosti Visa.
Liší se však motivace a myšlenky, s nimiž na cesty lidé odjíždějí. Podle údajů společnosti Revolut plánuje letos 35 procent lidí vyrazit na dovolenou, aby si odpočinuli od všech povinností. A čím jsou respondenti mladší, tím tento motiv sílí. V generaci ve věku 18 až 24 let zvažuje dovolenou jako formu úniku pětašedesát procent dotázaných.
„Nejčastěji zmiňují potřebu mentálního resetu, ale i odpočinku od pracovního nebo finančního stresu. Cestování tak pro ně často není jen dovolená, ale způsob, jak se na chvíli odpojit od každodenního tlaku a změnit prostředí,“ říká Ingrida Daunaravičienė, vedoucí komunikace pro střední a východní Evropu ve společnosti Revolut.
|
Letní paradox: svět na hraně, Češi jedou k moři. Analytik líčí, co ovlivní ceny dovolené
S věkem se však postoj mění. Například v generaci nad 65 let uvádí potřebu mentálního osvěžení už jen 14 procent. Cestování tak mnohem více vnímají jako přirozenou součást života, za tím může stát kombinace faktorů. „Stabilnější životní situace, jiné tempo každodenního života i větší zkušenost se zvládáním stresu,“ vyjmenovává Daunaravičienė.
Na peníze se tak moc nehledí
Zároveň se většina cestovatelů snaží na dovolené hlídat rozpočet. Podle průzkumu by 56 procent cestovatelů neutratilo na dovolené více, než si mohou dovolit. Zbylých 44 procent má ovšem už z minulosti zkušenost, že se jim vyhrazenou sumu dodržet nepodařilo.
„Většina lidí odjíždí na dovolenou s určitou představou o tom, kolik chtějí utratit. Realita ale bývá často o něco dražší. Nejde přitom nutně o finanční negramotnost. Dovolená je specifická tím, že lidé jsou ochotnější dopřát si zážitky, které by si doma rozmysleli,“ říká Veronika Benešová, vedoucí oddělení půjček a pojištění Air Bank.
Nejde přitom o nevědomé utrácení a následnou srážku s realitou při pohledu do internetového bankovnictví cestou domů. Větší než plánované částky utrácejí Češi vědomě. „Uvolněnější chování na dovolené a ochota si v daném momentu dopřát se blíží spíše emočně motivovaným výdajům než čistě racionálním rozhodnutím,“ uvádí Daunaravičienė.
Kromě toho nelze nikdy zcela domyslet všechny náklady. Řada menších nečekaných výdajů může v konečném součtu udělat čáru přes rozpočet. „Typicky jde o dopravu na místě, restaurace, výlety, vstupné, parkování, výběry z bankomatů, směnu peněz nebo drobné nákupy. Výsledkem pak může být, že dovolená vyjde o několik tisíc korun dráž, než člověk původně čekal,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
|
Dovolená s cestovkou je jistota. Za letenky si připlatí noví klienti, říkají odborníci
S tím mají většinou zkušenosti lidé už během mládí. V tomto případě čtvrtina dotázaných ve věku 18–24 let uvádí, že dokonce opakovaně utratili více, než si mohli dovolit. „U mladších lidí může hrát roli menší finanční rezerva a větší ochota rozhodovat se spontánně, například připlatit si za zážitky, akce nebo komfort,“ míní Hrubý.
Ti, kteří na dovolené rozpočet nepřekročili, mají k utrácení odlišný přístup. „Nejlépe se daří držet rozpočet těm, kteří si před cestou vytvoří určitou finanční rezervu a průběžně sledují své výdaje. Starší generace zase častěji plánuje dopředu a drží se předem stanoveného rozpočtu. Obecně platí, že problémy s rozpočtem se objevují spíše tam, kde chybí finanční rezerva,“ uzavírá Veronika Benešová z Air Bank.