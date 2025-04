Češi uvázli v Egyptě. Cestovka obvinila dopravce z liknavosti a končí s ním

„Cestovní kancelář Blue Style byla z důvodů opakovaných pochybení na straně Skyline Express Airlines nucena s okamžitou platností ukončit spolupráci s tímto dopravcem, který pro ni zajišťoval smluvní leteckou přepravu do Egypta,“ informoval v úterý mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Jan Kadeřábek.

„Počínaje zítřkem budou veškeré lety doposud obsluhované tímto dopravcem nově operovány ve spolupráci se společností Smartwings, která je dlouhodobým partnerem cestovní kanceláře Blue Style,“ doplnil.

Důvodem ukončení spolupráce byly podle něj opakované problémy s kvalitou a spolehlivostí poskytovaných služeb ze strany Skyline Express Airlines a také liknavý přístup k jejich řešení, včetně vyhýbání se smluvním závazkům a povinnostem podle tuzemských i mezinárodních předpisů.

„Mimo jiné i povinnost kompenzovat cestující při zpoždění letu zaviněném dopravcem, ke kterému se Skyline Express Airlines zavázal. Cestovní kancelář Blue Style nemůže tolerovat jakékoliv neseriózní jednání ze strany svých smluvních partnerů,“ uvedl Kadeřábek.

Klienti si stěžovali na potíže

Oznámení o ukončení spolupráce s dopravcem přišlo poté, co si lidé stěžovali změny a zrušení letů z Egypta. „Cestovní kancelář Blue style má problém s klienty v Hurghadě. Čekají na odlet a stále neví kdy poletí. Ukrajinský dopravce Skyline má problém s letadly, kterého má uvedena kancelář nasmlouvaného na tuto destinaci,“ informoval v úterý redakci iDNES.cz čtenář.

Potíže s odlety z Egypta se řešily také na facebookových cestovatelských skupinách. „Během týdenní dovolené v Marse se online v dokumentech změnil 3x let a jednou letecká společnost. Momentálně nikdo, delegát-cestovka, neví, v kolik poletíme. Vše si musíme zjistit sami. Info žádné,“ uvedl v odpoledních hodinách muž na jedné z facebookových cestovatelských skupin.

„Podle cestovních dokumentů nyní letíme ve 23.55. Jenže první přílet do Prahy z Marsy je uvedený v 6 ráno. To samé lidi do Brna,Ostravy. Nikdo nic neví,“ zmínil dále ve svém příspěvku.

„Moje mamka je na tom stejně jako vy. Trčí v Marsa Alamu a neví, kdy se dostane domů. Nemá absolutně žádné informace o letu. 4x jim ho zrušili. Volala několikrát do cestovky a oni nic neví. Delegát také nic neví,“ okomentovala příspěvek jiná žena.

„V 17 hodin musí opustit pokoj a nadále nesmí čerpat služby hotelu. Takže zůstane s manželem na ulici bez jídla a pití. Když jsem volala na ostravské letiště, tak jejich označení letu na zítra vůbec není v plánu,“ doplnila.

Kancelář se klientům omlouvá

Podle informací na webu Letiště Praha byl zrušen pondělní přílet leteckého dopravce Skyline Express Airlines z Marsa Alam do Prahy. Zrušeny byl také dva středeční přílety z Marsa Alamu a Hurghady.

Zrušeno bylo také několik odletů aerolinek Skyline Express Airlines z Prahy, konkrétně jde o úterní odlet v 19:20 do Marsa Alamu, středeční ranní odlet do Marsa Alamu a také odlet do Hurgády v 17:45.

„Se všemi klienty, jejichž odlet byl neplánovaně změněn, jsme v průběžném kontaktu a těm, jejichž let byl zpožděn, jsme zajistili občerstvení a náhradní ubytování i dopravu zpět z dovolené s náhradním dopravcem. Všem našim klientům se za způsobené potíže omlouváme,“ uvedl Kadeřábek.

Cestovní kancelář Blue Style oznámila spolupráci s ukrajinskou leteckou společností Skyline Express Airlines na podzim loňského roku.