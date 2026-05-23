Proměňuje se i to, co si hosté dávají. Piva se v podnicích vypije méně než dřív a jeho význam pro gastro dále klesá.
Noční podniky patří letos k největším překvapením. Po letech propadů se část z nich vrátila k dvouprocentnímu růstu. Podle společnosti Dotykačka je oživení vidět hlavně v maloměstech a na vesnicích. V Praze ale noční kluby a bary zůstávají nejslabším segmentem gastra a jsou nadále v poklesu.
|
OTÁZKY A ODPOVĚDI: Nová evidence tržeb. Co komu přinese EET 2.0
„V předchozích letech jsme u nočních podniků dlouhodobě sledovali meziroční poklesy, často i dvouciferné. Řada provozů omezovala otevírací dobu nebo úplně končila. Letos poprvé vidíme, že se segment stabilizoval a vrací se do růstu,“ řekl ředitel tržního a datového výzkumu společnosti Dotykačka Vladimír Sirotek.
Rozdíl mezi Prahou a zbytkem republiky je podle dat stále výraznější. Zatímco na venkově a v menších městech lidé večer vyrážejí za zábavou, v hlavním městě roste zájem spíše o dražší podniky a zážitkovou gastronomii. Tržby pražských podniků zaměřených na fine dining od ledna do dubna meziročně vzrostly o šest procent.
Proměna je vidět i u piva. Jeho prodej v gastronomii nadále klesá. V první třetině roku se objem prodaného piva v podnicích snížil téměř o pět procent. Podobně si pohoršilo i víno a lihoviny.
Lidé navíc pijí jinde než dřív. Zatímco před zhruba dvaceti lety se pivo prodávalo téměř stejně v hospodách i v obchodech, dnes jasně vede maloobchod. Do gastronomie míří asi 29 procent prodaného piva, zbytek se prodává v obchodech.
Pivo kvůli tomu ztrácí i váhu v samotném oboru. Před covidem tvořilo 21 procent gastro tržeb, dnes je to už jen 15 procent. „Konzumace piva se za poslední roky přesunula mimo gastro podniky. Než aby lidé poseděli někde společně, raději si otevřou doma pivo ze supermarketu,“ uvedl Sirotek.
Dvanáctka chutná nejvíc
Mění se také to, jaké pivo si hosté objednávají. Slábne zájem o desítky, roste podíl dvanáctek a speciálů. Zákazníci jich navíc vypijí méně než dřív. Naopak dál posiluje nealkoholické pivo. Před covidem ho tvořilo šest procent pivních objemů v gastronomii, dnes je to deset procent.
Průměrná cena dvanáctistupňového piva v gastronomii činí 64 korun. V Praze je to 75 korun, mimo Prahu 62 korun a v nejmenších oblastech 59 korun. V roce 2024 byla průměrná cena v celém gastru 60 korun, v Praze 71 korun, mimo Prahu 57 korun a v nejmenších oblastech 55 korun.
|
Výstav minipivovarů klesl. Letos nebudou kvůli rekonstrukci k vidění ani na Hradě
Podle Dotykačky za tím stojí i proměna samotných podniků. Ubývá tradičních hospod, kde pivo tvořilo velkou část tržeb. Místo nich přibývá bister a kaváren.
Lepší zprávy přicházejí z hotelových restaurací. Ty si od ledna do dubna meziročně polepšily o čtyři procenta. Podle firmy těží ze zájmu lidí o cestování a gastro turistiku.
Další vývoj ale znovu ovlivní počasí. Právě to bude v letních měsících klíčové hlavně pro sezonní a regionální podniky. „Slunce a teplé počasí. To jsou nejlepší marketéři české gastronomie. S nimi se daří všem, všude a napříč kategoriemi. Bohužel ne vždy to vyjde,“ řekl člen představenstva Hospodářské komory ČR Luboš Kastner.