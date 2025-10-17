Téma bydlení ovšem zvedl také vítěz voleb hnutí ANO. Ve svém volebním programu slibuje státní podporu na hypotéky pro mladé a klíčové profese, jako jsou policisté, vojáci, učitelé či zdravotní sestry. Konkrétně jsou v programu zmíněny bezúročné půjčky na první bydlení.
Hlavně neživit poptávku
Před nápadem však důrazně varují ekonomové i příklady ze zahraničí. Jako hašení ohně benzinem označil nápad hnutí ANO ekonom společnosti Investika Vít Hradil. „V momentě, kdy zadotujete hypotéky, tak přiženete na trh další lidi, kteří budou zvyšovat poptávku. Výsledkem tedy je, že nemovitosti zdraží,“ vysvětlil Hradil s tím, že z takového kroku by v konečném důsledku těžili zejména současní vlastníci nemovitostí, kteří by mohli svůj majetek prodávat ještě za víc.
Všichni bychom chtěli, aby se stavělo, ale ne vedle nás. V tom by pomohlo zrušit místní stavební úřady. Rozhodují na nich totiž lidé z daného města.