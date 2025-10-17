Jak zařídit, aby mladí měli kde bydlet? Hlavně nedotovat hypotéky, radí experti

Sabina Mrázová
Problém s nedostupným bydlením zaplnil předvolební kampaně i volební programy mnoha kandidujících stran. „Bydlení je naše zbrojení,“ hlásaly plakáty SOCDEM s někdejší ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Čechy drahé bydlení zvlášť ve velkých městech sice pálí, ale na zvolení chytlavý slogan nestačil.

Téma bydlení ovšem zvedl také vítěz voleb hnutí ANO. Ve svém volebním programu slibuje státní podporu na hypotéky pro mladé a klíčové profese, jako jsou policisté, vojáci, učitelé či zdravotní sestry. Konkrétně jsou v programu zmíněny bezúročné půjčky na první bydlení.

Hlavně neživit poptávku

Před nápadem však důrazně varují ekonomové i příklady ze zahraničí. Jako hašení ohně benzinem označil nápad hnutí ANO ekonom společnosti Investika Vít Hradil. „V momentě, kdy zadotujete hypotéky, tak přiženete na trh další lidi, kteří budou zvyšovat poptávku. Výsledkem tedy je, že nemovitosti zdraží,“ vysvětlil Hradil s tím, že z takového kroku by v konečném důsledku těžili zejména současní vlastníci nemovitostí, kteří by mohli svůj majetek prodávat ještě za víc.

Všichni bychom chtěli, aby se stavělo, ale ne vedle nás. V tom by pomohlo zrušit místní stavební úřady. Rozhodují na nich totiž lidé z daného města.

Jan Vejmělekekonom Komerční banky

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

17. října 2025

