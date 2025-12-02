Někteří poslanci Výbornému vyčetli, že tím prakticky zadlužuje příští vládu a že nezaplacený „dluh“ končící vlády je ještě ve skutečnosti vyšší.
Původně měly chybět až dvě miliardy korun jenom ve znevýhodněných oblastech, ministr ale nakonec ještě necelou miliardu korun našel. I pokud dojde k rozpočtovému provizoriu a stát bude muset v příštím roce vyplácet pouze 1/12 reálných výdajů letošního roku, bude mít dostatek zdrojů. Proti loňským lednovým čtyřem miliardám korun by měl resort podle Výborného hospodařit s 6,6 miliardami.
Trh s potravinami je pokřivený, pro zemědělce zajistím miliardy, říká šéfka výboru Oborná
Navíc podle něj někteří hospodáři jsou radši, že se dotace vyplatí až v novém roce, zejména z účetních a daňových důvodů. Místopředseda výboru Karel Tureček (ANO), který je zároveň generálním ředitelem státního podniku Povodí Vltavy, ho ale zkritizoval, že kdyby šlo o lednové utracení loňských nespotřebovaných výdajů, bylo by to více v pořádku. Takto jde podle něj prakticky o dluh.
Celkem se v platbách na znevýhodněné oblasti ročně vyplácí kolem 4,5 miliardy korun, z toho většinou 60 procent v prosinci, zbytek v lednu. Letos bude kvůli pozdějšímu vyplácení v prosinci vyplaceno kolem 40 procent, zbytek pak podle ministra v lednu. U vlastníků lesů pak stát ještě nevyplatil své závazky z loňského podzimu, které měl splatit nyní.
Tureček dále ministrovi vyčítal nedostatečné vázání peněz na odstraňování povodňových škod. Do konce roku 2029 by mělo jít o 12 až 14 miliard korun, letos šlo podle generálního ředitele státního podniku Povodí Vltavy o tři miliardy korun, jedna se pak váže do budoucna. Podle Turečka tak budou chybět v lednu nové vládě minimálně tři miliardy korun, což nepokryje ani meziroční zvýšení lednového rozpočtu.
Sněmovní výbor nakonec odhlasoval žádost ministrovi, aby získal na dotace ještě více peněz. Podle Výborného je ale možné, že usnesení bude adresované až novému ministrovi, kterým by měl být dle předpokladů Martin Šebestyán (za SPD).