Snížení dotací pro velké firmy by se stihlo jen na rok, váhá s prosazením ministr

Není si tak jistý, zda by kvůli tomu ještě byl důvod překopávat na jeden rok celý dotační systém, navíc není schválený systém na sledování propojenosti podniků.

O možnostech omezení dotací pro největší zemědělské podniky měla jednat koaliční rada ve formátu K8 v úterý, nakonec se ale kvůli delšímu zasedání zemědělského výboru debata neuskutečnila, oznámil ministr. Někteří koaliční kolegové si ale podle něj představují, že by bylo možné schvalovat omezení dotací už od poloviny letošního roku.

Podle ministra by se musely měnit nejenom banální technické záležitosti, ale i celý strategický rámec evropských dotací, následně musí změny schválit Evropská komise. „To není záležitost na měsíc. Ale lze to udělat,“ říká Výborný. I kdyby byla koaliční shoda, což zatím není, byla by možnost změny už od příštího roku prakticky nemožná. „V reálu by se to týkalo plateb pro rok 2027. Kladu tedy otázku, jestli takto postupovat pro jeden poslední rok anebo se velmi pečlivě bavit, co prosazovat a jak to dělat pro další dotační období,“ dodal.

Aby se daly omezit zemědělské dotace pro největší hráče, bylo by podle něj navíc nutné schválit sledování majetkové propojenosti podniků, proti kterému se dříve stavěla ministerstva spravedlnosti i průmyslu a obchodu, ale i financí. V současnosti ale na něm nejspíš začne resort spravedlnosti pracovat, dodal ministr. Pokud by nebyly podobné technické nástroje účinné, muselo by ministerstvo najmout „armádu“ úředníků, kteří by jednotlivé žádosti o dotace, kterých je od 30 tisíc žadatelů na zhruba 150 tisíc plateb, prozkoumávali.

Přibližně před tři čtvrtě rokem Výborný říkal, že pevné zastropování zemědělských dotací by bylo – v případě stropu zhruba 100 tisíc euro na farmu – pro české zemědělství smrtící. Při současných podporách by tedy končily dotace pro farmy podle velikosti na zhruba 1100 hektarech. Při postupném snižování by třeba mohlo jít o částečné snižování od 2000 hektarů, na konkrétní podobě ale ještě není shoda.

Například zelenina s vysokou pracností je tvořená ze 66 procent na farmách větších než tisíc hektarů, chmel pěstují stejně velké podniky ze 74 procent, brambory pro výrobu škrobu ze 67 procent, velké podíly mají také v živočišné výrobě. Malé farmy pak excelují v počtech chovaných koz a ovcí, necelou polovinu mají také v ovoci s velmi vysokou pracností nebo v telatech masného skotu.