Nová zelená úsporám Light se rozšíří, dotace budou nově i na fotovoltaiku

Na rozdíl od programu Nová zelená úsporám mohou žadatelé v Light verzi získat plnou podporu, nemusí tedy část projektu financovat z vlastních peněz.

„Starobním a invalidním důchodcům to poskytne až 80procentní dotaci na fotovoltaiku. Stát chce takto pomoct lidem, kteří si to nemohou dovolit – peníze dostanou dopředu,“ uvádí předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky Aleš Hradecký s tím, že se dotace nebude vztahovat na baterie a bude výkonově omezená. Program by měl začít platit od září.

Informaci potvrzuje také ministerstvo životního prostředí, které v pondělí 17. dubna chystá tiskovou konferenci. Na ní rozšíření programu představí ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s vicepremiérem a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL).

NZÚ Light je dotační program, který pomáhá nejzranitelnějším domácnostem s energetickými úsporami. Díky programu mohou senioři, lidé pobírající příspěvek na bydlení nebo lidé s hendikepem rychle a bez finančních bariér provést lehká opatření s velkým efektem trvalých úspor energií.

Peníze mohou čerpat na zateplení střechy, fasády nebo například na výměnu oken a dveří. Při NZÚ Light funguje také síť energetických poradců, kteří zdarma pomohou s vyřízením žádostí. Celý projekt pak podporuje společná informační kampaň MŽP a MPSV ZkrotimeEnergie.cz, která lidem radí, jak malými opatřeními v domácnosti ušetřit i tisíce korun měsíčně.

O dotace je podle resortu enormní zájem a již v minulosti uvažovalo otevřít pro ohrožené skupiny kotlíkové dotace. „Cílová skupina zůstane stejná, kdo měl nárok na ‚lightku‘, bude moci vyměnit kotel za nový zdroj, především tepelné čerpadlo, to přijde už v prvním kvartálu,“ řekl v lednu Hladík. Ovšem ani kotlíkové dotace v tuto chvíli nejsou zatím v programu Light vypsané.