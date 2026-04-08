Z dosavadní dotace určené výhradně na zlevnění jídel v menzách (ukazatel J) přesunulo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 100 milionů korun do obecnější části rozpočtu veřejných vysokých škol (ukazatel A).
Zatímco ministerstvo tvrdí, že celková suma na podporu studentů zůstává zachovaná, zástupci studentů i některých univerzit upozorňují, že původně účelově vyčleněné peníze se tím fakticky rozpouštějí v běžném provozu škol.
Ukazatel J
je dotace na stravování studujících ve výši 115 milionů korun (za rok 2025) realizovaná v rámci rozpisu rozpočtu vysokých škol s normativní sazbou 20,50 koruny na jedno hlavní jídlo.
Podle mluvčího ministerstva Ondřeje Macury jde o změnu mechanismu. „Je to pouhý přesun prostředků z příslušného ukazatele přímo do rozpočtu veřejných vysokých škol tak, aby mohly tuto podporu nastavit podle konkrétních podmínek,“ uvedl. Ministr školství Robert Plaga k tomu na síti X doplnil, že o využití prostředků rozhodují přímo vysoké školy prostřednictvím svých rozpočtů.
Právě v tom ale studenti vidí problém. Předsedkyně Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) Tereza Marková redaktorce iDNES.cz popsala, že peníze byly vyňaty z rozpočtového okruhu určeného na podporu studujících a přesunuty do nejširšího balíku na hlavní činnost univerzit. „Těch přesunutých sto milionů se v rozpočtech všech vysokých škol v zásadě ztratí,“ řekla. Podle ní tím finance přestaly být přímo vázané na studenty, ať už formou levnějšího jídla, nebo jiné cílené podpory.
Stejná změna, odlišné reakce
Ministerstvo argumentuje tím, že nový model má být spravedlivější a lépe zaměřený. Vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Dana Bilíková uvedla, že záměrem ministerstva je, aby podpora skutečně doputovala k těm studentům, kteří ji potřebují. Školy by podle resortu mohly pomoc nově směrovat například formou stipendií pro sociálně znevýhodněné.
Jenže v praxi zatím převládá jiný efekt: okamžité zdražení. Vysoká škola ekonomická (VŠE) zavedla od 9. března plnou jednotnou cenu jídel pro všechny strávníky. Podle tiskové mluvčí školy Kateřiny Macháčkové průměrné zdražení činí zhruba 18 korun na jídlo a škola zatím nepočítá s tím, že by zvýšené náklady studentům kompenzovala z jiných peněz. Výpadek původní podpory vyčíslila na zhruba tři miliony korun.
„Peníze jsou teď vázané na jiné využití. Mají být pro podporu kvality pedagogiky v rámci vysoké školy, nikoliv na podporu stravování,“ řekla Macháčková.
Podobně postupovala i Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT). Ta od 1. dubna zvýšila ceny studentských jídel přesně o 20,50 koruny, tedy o částku odpovídající původní normativní podpoře na porci. Výsledkem je, že studenti i ostatní strávníci nyní platí stejnou cenu.
Ke stejnému datu upravila podmínky také Univerzita Hradec Králové (UHK), která doplatek na studentské stravování ve výši 19 korun na jednu obědovou porci zrušila. Cena jednoho studentského oběda tak nově činí 106 korun.
Na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) je postup mírnější. Škola od začátku dubna omezila zvýhodnění hlavních jídel na vlastní studenty a zároveň zrušila slevy na polévky, snídaně a bagety. Mluvčí Veronika Sedláčková uvedla, že další postup bude záviset i na jednání se studenty v akademickém senátu. Z interních informací navíc podle SK RVŠ vyplývá, že alespoň část podpory by na ČVUT mohla zůstat zachována.
Jiné univerzity se naopak rozhodly ceny pro studenty držet. Největší česká vysoká škola podle počtu studentů, Univerzita Kalova, oznámila, že zdražovat nebude a náklady ve výši několika milionů pokryje z vlastních prostředků. Rektor Jiří Zima svůj krok zdůvodnil obavou z dopadu na sociálně slabší studenty i na provoz menz. „Výpadek této dotace z MŠMT ve výši 12 milionů Kč ročně pokryjeme z vnitřních zdrojů univerzity,“ uvedl.
Zdražení zatím neplánuje ani Česká zemědělská univerzita (ČZU). „V současné době hledáme způsob, jak nově vzniklé náklady pokryjeme,“ uvedl její tiskový mluvčí Marek Šedivý.
Blesk z čistého nebe
SK RVŠ upozornila, že změna přišla velmi rychle a bez širší předchozí debaty. Marková uvedla, že návrh změny zaznamenali až v podkladových materiálech pro únorové jednání reprezentativní komise k rozpisu rozpočtu. „Bylo to trošku jako blesk z čistého nebe,“ řekla. Dodala, že ani nyní není zcela jasné, zda a jak mohou školy přesunuté prostředky technicky vracet zpět do podpory stravování.
Podle studie think-tanku IDEA při CERGE-EI je přímá finanční podpora vysokoškoláků v Česku ve srovnání se zeměmi EU i OECD slabá, málo cílená a nedostatečně reaguje na sociální situaci studentů. Nízká veřejná pomoc podle expertů posiluje závislost na finančním zázemí rodiny, zvyšuje rozsah práce při studiu a přispívá i k nedokončování vysoké školy.
Podobně na svých sociálních sítích reagovala i opoziční poslankyně Andrea Hoffmannová (Piráti). Ta upozornila, že dvacetikorunové navýšení může v každodenním režimu rozhodovat o tom, zda si student teplé jídlo vůbec dopřeje. „Dostupné stravování není nadstandard. Je to základní předpoklad pro to, aby se člověk mohl soustředit na studium,“ uvedla.