Stát loni podpořil 30 tisíc energetických projektů, vyplatil rekordní sumu

Rekordní částka vyplacených dotací souvisí s počtem instalovaných zařízení obnovitelných zdrojů energie v Česku v loňském roce. Fotovoltaických elektráren bylo loni zprovozněno 33 760 s celkovým výkonem 288,8 megawatt (MW), což je meziroční nárůst o 366 procent. Na dvojnásobek stoupl i počet instalovaných tepelných čerpadel, loni si jich Češi pořídili kolem 60 tisíc.

Hlavní část peněz na tyto projekty stát poskytuje prostřednictvím dotačních programů Nová zelená úsporám a tzv. Kotlíkové dotace. Na fotovoltaické elektrárny z nich fond v loňském roce poskytl 3,9 miliardy korun. Předloni to bylo kolem 870 milionů korun. Na tepelná čerpadla loni šlo z dotačních programů zhruba 950 milionů korun. V roce 2021 žadatelé dostali 120 milionů korun.

Rekordní byl i počet podaných žádostí. Těch loni Češi podali 16 266 na tepelná čerpadla a 55 092 na fotovoltaiku, což je několikanásobně víc než o rok dříve. Přibližně 95 procent z nich v celkové hodnotě až 12 miliard korun stát vyhodnotil jako úspěšné. Velkou část ovšem v loňském roce zatím stát neproplatil.

Další nárůst počtu žádostí a vyplacených dotací lze očekávat i letos. Přispět by k tomu měly i některé novinky. „Díky nové vyhlášce Energetického regulačního úřadu bude nově možné umisťovat fotovoltaické panely i na bytovky s více byty, z deseti na 50 kW se zvyšuje limit výkonu pro menší obnovitelné zdroje včetně solárních elektráren, které je možné provozovat bez licence na výrobu elektřiny, a uvidíme, jestli se nějak změní dotační podmínky,“ upozornila Markéta Chrbolková ze společnosti Schlieger, která se zaměřuje na řešení fotovoltaik a tepelných čerpadel.

Prudký nárůst počtu instalovaných fotovoltaických elektráren provází i problémy. Vedle prodloužení instalační doby jde i o rostoucí počet zamítnutých žádostí o jejich připojení do distribuční soustavy. „Zatímco dříve to bývaly promile, dnes už se může jednat o jeden až dvě procenta všech žádostí,“ podotkla Chrbolková. Podle distributorů budou nutné další investice do distribučních sítí.