Dotace na solární panely leží ladem. Stát nestíhá vyřizovat žádosti

Stát se stále kvůli neblahým zkušenostem z doby „solárního boomu“ před deseti lety obává jedné z nejjednodušších cest, jak přispět k většímu využívání obnovitelné energie: dostat fotovoltaické panely na střechy průmyslových či podnikatelských objektů.



Peníze z Unie má. Úředníci však s vypsáním výzev, které by dotace na výstavbu fotovoltaických elektráren umožnily firmám čerpat, otálejí. Podnikatelům by přitom peníze na pořízení panelů ulevily při platbách za elektřinu. Díky dotaci lze zkrátit návratnost projektu zhruba na polovinu.



„Nejčastěji mají o střešní fotovoltaiky zájem výrobní podniky, případně firmy, které potřebují udržovat stálé prostředí, jako sklady potravin či chladírenské provozy. Obvykle jde o firmy s větší spotřebou elektrické energie, společnosti s denním provozem, kde sluneční energie může výrazně snížit náklady,“ říká jednatel S-Power Energies Jaroslav Šuvarský.

Ministerstvo sice nyní novou výzvu pro předkládání projektů na úspory energie vypsalo, panely na střechy si ale podnikatelé mohou pořídit jen v případě, že zároveň provedou další úsporné opatření – třeba zateplí budovu či vymění okna. Jenže to je mnohde náročné nebo zbytečné. Dát panely na střechu je naproti tomu hračka.

Stát už přitom dotace na jejich pořízení v programovém období 2014 až 2020 poskytoval. Druhou výzvu však ministerstvo uzavřelo loni v dubnu, z celkem 353 podaných projektů bylo zatím schváleno a vyhodnoceno 233. „Vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace má 93 projektů,“ říká mluvčí ministerstva průmyslu Štěpánka Filipová.

A to je další věc, na kterou si lidé z oboru stěžují. „Problém nejsou chybějící evropské peníze ani zájem podnikatelů, ale to, že je ministerstvo zaplaveno žádostmi. Od podání žádosti to může trvat i dva roky,“ tvrdí šéf Solární asociace Jan Krčmář.

Celý operační program je prý příliš složitý, i menší firmy musejí podstoupit stejné papírování jako ty větší. Vyřízení dotace trvá zhruba rok, o dalšího až půl roku vše prodlužuje vyjádření stavebního úřadu. Petr Novotný ze společnosti Renards dotační upozorňuje také na poměrně vysoké procento neúspěšných žádostí kvůli nejasnostem v předchozí výzvě.

Solární asociace se snaží ministerstvo přesvědčit, aby se v příštím programovém období podmínky pro získání evropských dotací zjednodušily. „Dnešní podmínky vyžadují, aby se fotovoltaika instalovala na střechu. Je to důsledek solárního boomu, všichni se bojí, že zase vyrostou panely na polích. Říkáme, že střechy nemusejí být dogma, že je možné dát panely i mimo ně,“ prohlašuje Krčmář.

A nemá na mysli zrovna zemědělskou půdu. Firmy mají řadu užitkových ploch, které mohou být pro získání energie ze slunce výhodnější než střecha budovy. „Může se třeba udělat zastíněné parkoviště,“ navrhuje Krčmář.

Přehnaná byrokracie

Zároveň by se podle něj měla zrychlit administrativa. Ukazuje například hladce běžící program Nová zelená úsporám, v němž mohou o dotace na fotovoltaiku žádat občané. Kvůli tomu by ale zřejmě musel stát vyjednat výjimku v Bruselu, program Nová zelená úsporám není placen z evropských, ale z „českých“ peněz, přesněji z výnosů z prodeje emisních povolenek.

Šuvarský říká, že pro řadu menších firem nedává dotace ekonomický smysl. „Menší a střední podniky si kvůli časové náročnosti a nákladům na vyřízení pořizují fotovoltaiky bez dotace. Díky výraznému poklesu cen technologií se to dnes už vyplatí, navíc se firmy vyhnou čekání. Často fotovoltaiku kombinují s dobíjecími stanicemi pro elektromobily,“ uvádí.

Podnikatelé by se přesto nakonec mohli dotací dočkat. „Na konec roku 2019 se připravuje III. výzva pro fotovoltaické elektrárny bez akumulace s alokací zhruba 500 milionů korun,“ upozorňuje Filipová. V případě zájmu se podle ní mohou ještě navíc přesunout nevyčerpané peníze z aktuálně vyhlášené výzvy.

Aktuální alokace programu úspory energie je 17,3 miliardy korun. Z nich je 16 miliard určeno na investiční dotace. „Z uvedených 16 miliard korun má 6,1 miliardy vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace, z toho jsou 2,2 miliardy proplaceny,“ dodává Filipová.