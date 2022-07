Bez sedmi miliard z rozpočtu farmáři hrozí zavíráním chovů

Ministerstva zemědělství ani financí nechtěla situaci komentovat, čeká se podle nich na oficiální předložení rozpočtu. Agrární komora ČR se obává škrtu v národních dotacích a v rozpočtu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), který pomáhá podnikům s úvěry.

„O plánované redukci rozpočtu ministerstva zemědělství jsme byli informováni přímo panem ministrem Nekulou na posledním jednání představenstva komory,“ řekl MF DNES prezident komory Jan Doležal. Jde podle něj dohromady s resortem dopravy o nejvyšší snížení rozpočtu v rámci jedné jeho kapitoly.

Pokud by ke snížení rozpočtu skutečně došlo, bude komora požadovat, aby se dotace nekrátily, peníze by se podle ní měly najít jinde. Konečné slovo ale bude mít vláda na svém zářijovém zasedání.

„Národní dotace jsou jediným nástrojem, jak podpořit chov monogastrů, tedy prasat a drůbeže, který se dlouhodobě potýká s nízkými výkupními cenami, ke kterým se navíc přidal ještě raketový nárůst nákladů. V případě PGRLF pak jde zejména o podporu pojištění zvířat a dotaci v současné době velmi vysokých úroků,“ vysvětlil Doležal.

Snížení dotací odmítají

Snaha o krácení výdajů státního rozpočtu není podle mluvčího Zemědělského svazu ČR Vladimíra Píchy špatná. „Vláda ale nehledá systémová řešení, ale prostým škrtem pera chce krátit prostředky pro skupiny s nízkým volebním potenciálem. Jednou z těchto skupin jsou zemědělci, v jejichž sektoru chce ušetřit skoro sedm miliard korun. Co na tom, že národní dotace v zemědělství především pomáhají zlepšit životní podmínky hospodářských zvířat. Co na tom, že národní dotace pomáhají zmírnit rozdíly v podpoře živočišné výroby. Úkol zněl jasně: škrtat,“ napsal MF DNES Pícha.

V příštím návrhu rozpočtu by se naopak podle něj měly národní dotace, které letos dosáhly jako v posledních letech pěti miliard korun, ještě zvýšit.

Na podrobnější informace o rozpočtu zatím chtěl počkat s komentářem předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. Podle mluvčí Potravinářské komory ČR Heleny Kavanové potravináře informace o skokovém snížení rozpočtu zaskočily, chtějí ale také vyčkat na podrobnější údaje.

„Pokud by se však snížily národní dotace, mělo by to velmi negativní dopad do ekonomiky zemědělských a potravinářských podniků a v konečném důsledku i významný vliv na růst cen potravin,“ doplnila. Podle ní ostatní evropské státy navyšují prostředky do tohoto odvětví, zatímco česká vláda je snižuje.

Zemědělci se podle Doležala potýkají s nárůstem cen pohonných hmot, hnojiv i krmných směsí. „Vzhledem k cenám energií, které jsou pro produkci minerálních hnojiv a krmných směsí zásadní, nelze s nejvyšší pravděpodobností očekávat návrat cen k běžným hodnotám. V živočišné výrobě se dlouhodobě nedaří, a to ani s dotační podporou, dosahovat rentability, a tak již od začátku roku dochází k zavírání chovů. Po dlouhou dobu brali zemědělci ztrátu na sebe, ale nadále nemohou podnikat se ztrátou,“ tvrdí prezident komory.

Údaje Českého statistického úřadu také ukazují v posledních měsících výrazné zdražování zemědělské produkce. V červnu šlo meziročně o 42,5 procenta.