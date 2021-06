Venkovské prodejny má spasit dotace. Na provoz mohou čerpat až sto tisíc

Vláda schválila dotační program Obchůdek 2021+, který má pomoci malým prodejnám na venkově. Nárok na roční stotisícový příspěvek by tak letos mohla mít každá prodejna v obci pod tisíc obyvatel. Podmínkou je to, že se na vesnici nachází jako jediná. Podle některých obchodníků je však částka nedostačující a potřebovali by až pětkrát více.