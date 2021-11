Je tohle ještě kapitalismus? Dotace jsou všude a je jich čím dál víc, tvrdí ekonomové

Podle ekonomů jsou dotace v podstatě všude kolem nás. Štěpán Křeček tvrdí, že nejvíce ovlivňují zemědělství, které by bez této formy podpory už v podstatě nemohlo fungovat. V hojné míře je však najdeme i ve školství, výzkumu, vývoji, stavebnictví, rozvoji venkova či ochraně životního prostředí. Jejich role a objem bude v budoucnu pravděpodobně i nadále stoupat.

„S dotacemi se každý z nás setkává od rána do večera. Rozsvítí si světlem s podílem dotované zelené elektřiny, dá si snídani s dotovaným jídlem, dojede do práce či dotované vysoké školy dotovaným vlakem, po práci zajde na dotované představení v divadle nebo na dotovaný fotbalový zápas,“ uvedl hlavní ekonom skupiny Roklen Dominik Stroukal.

Podobný pohled má i hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Podle ní jsou dotace patrné hlavně v zemědělství a potravinářství, kde podpora z českého státního rozpočtu ročně spolyká skoro 11 miliard. Do vzdělávání putuje dalších zhruba 6 miliard korun a do ochrany životního prostředí pak dalších asi 1,5 miliardy „Máme je blíž, než si vůbec myslíme. Stačí jít z domu a vkročit na chodník. Vyjet autem na silnice a dálnice. Večer se vracet domů, když veřejné osvětlení svítí na cestu,“ řekla pro iDNES.cz.

V budoucnu jich bude ještě víc

Výhledy do budoucna v tomto kontextu nejsou jiné. Role dotací v ekonomice by měla nadále setrvale stoupat. Podle Dominika Stroukala jich bude víc a růst má i jejich celkový objem. Hlavním důvodem podle něj je, že ty staré se jen velmi obtížně ruší.

Obdobě vidí budoucnost i Křeček, který je hlavním ekonomem BH Securities. Ten se domnívá, že v dalších letech bude ve společnosti pravděpodobně docházet ke stále větší míře přerozdělování. Dotace by měly postupně pronikat i do oborů, kde do dnešního dne vůbec nebyly.

Tlaky na přistupování k častějším dotacím může zvýšit i současný růst spotřebitelských cen. „Vláda nemá moc možností, jak lidem pomoci s důsledky rostoucí inflace. Dotace ale takovým nástrojem jsou,“ řekl pro iDNES.cz Stroukal. Podobný názor má třeba i ekonomka Horská. „Pokušení využít dotace k získání politických bodů je velmi lákavé.“

Dotace mohou a mají vliv i na stav veřejných rozpočtů. Jejich hojné využívání se v budoucnu může odrazit i v nárůstu daňového zatížení. „Růst objemu dotací povede k nutnosti navyšovat příjmy veřejných rozpočtů, což se odrazí i v růstu daní. V dlouhodobém měřítku nelze jen zvyšovat výdaje. Je potřeba tomu adekvátně nastavit i příjmy,“ uvedl ekonom Křeček.

Jak ale potvrzuje i ekonom Lukáš Kovanda, dotace trh silně pokřivují. Udržují v běhu firmy, které už měly zbankrotovat. Dotace často brání tomu, aby na trh vstoupily inovativnější a produktivnější společnosti.

Kapitalismus s lidskou tváří

Podle některých ekonomů je v posledních letech patrný silný odklon od původních kapitalistických hodnot. „V Evropské unii žijeme někde mezi kapitalismem a socialismem. Východní Evropa se více bojí socialismu, protože s ním má nedávné zkušenosti. Západní Evropa zas dost brojí proti kapitalismu, který vytvořil propastné rozdíly mezi tamními obyvateli,“ řekl Křeček.

Horská tvrdí, že kapitalismus kolem nás se postupně modifikuje. Nastupuje kapitalismus s lidskou tváří. Nejde o dravý systém z devadesátých let. Stále více lidí si podle ní uvědomuje důležitost pokroku a růstu, který nebude na úkor budoucích generací.

Hlavní ekonom Trinity Bank, Kovanda, však současný dotační trend vidí jinak. „Žádný kapitalismus v Evropské unii už není. Jedná se o socialistickou ekonomiku s tržními prvky. Jako taková není dlouhodobě udržitelná, protože žádný socialismus nemůže dlouhodobě obstát,“ dodal.