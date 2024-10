Průzkum: O dotaci na výstavbu dostupného bydlení má zájem 70 pct obcí

Zúčastnilo se ho 530 obcí včetně těch s rozšířenou působností. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) spustilo první výzvu v programu výstavby dostupného bydlení 1. října.

Podpora dostupného bydlení ze SFPI má směřovat na stavbu nájemních bytů a lze ji využít na novostavby, stavební úpravy nebo přístavby. Část z peněz lze okamžitě použít maximálně na 40 procent nákladů při splnění konkrétních požadavků.

Následný dotovaný úvěr ve výši základní sazby EU pro ČR snížený až o tři procentní body může být až do 65 procent ceny projektu. Celkově by dotace a výhodný úvěr mohly pokrýt až 90 procent investice. Splatnost je do 30 let a předčasné splacení je bez poplatků. Žádat o podporu mohou právnické osoby a územní samosprávné celky.

Dostatečnou kapacitu nájemních obecních bytů nemá podle průzkumu 78 procent obcí. Z těch samospráv, které by o podporu žádaly, by ji 39 procent využilo na výstavbu bytů a 30 procent na jejich opravu. Na nákup bytů by podporu chtělo čerpat osm procent obcí, 16 procent pak zatím neví, jak by konkrétně dotační program využilo.

Přes čtvrtinu dotázaných obcí momentálně nemá vhodný pozemek pro výstavbu bytů, ale pět procent uvedlo, že mají v úmyslu změnit územní plán a takový pozemek získat. V katastru některých obcí vlastní pozemek stát nebo jeho složka.

Vláda na jaře rozhodla, že na výstavbu dostupného bydlení vyčlení pro obce 201 pozemků o celkové rozloze zhruba 73 hektarů. O pozemky na výstavbu by žádala tři procenta z dotázaných obcí. Na výstavbu bytů má vhodný pozemek nyní 57 procent obcí.

Potřebují rozšířit kapacitu dostupného bydlení

Více než polovinu obcí trápí především nedostatek dostupného bydlení jako takového. Nabídku bytů pro veřejně prospěšné profese, jako jsou policisté, záchranáři, hasiči, učitelé či lékaři, by potřebovalo rozšířit 13 procent obcí.

O dosažení hranice dostupného nájemného usiluje 12 procent obecních samospráv a šest procent nutně potřebuje sociální byty. Desetina obcí by chtěla mít startovací byty pro mladé nebo naopak pro seniory.

Jako nedostatečné považuje současné systémy podpory bydlení ze strany státu 48 procent účastníků průzkumu. Podle 27 procent je dostatečné pouze řešení bytové nouze pro nízkopříjmové skupiny prostřednictvím příspěvku a podle 16 procent pro stejnou skupinu lidí prostřednictvím doplatku.

Podle analýz realitních kanceláří a dalších společností činí v současnosti průměrné nájemné v České republice zhruba 16.000 korun měsíčně. Za poslední tři roky nájemné zdražilo zhruba o čtvrtinu. Nejvyšší nájemné je v Praze, kde v průměru přesahuje 20.000 korun. Nejnižší nájmy jsou tradičně v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji.